A Avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca, tem registrado uma sequência preocupante de acidentes de trânsito, muitos deles com feridos graves e, na maioria das vezes, com a mesma dinâmica. A Prefeitura diz que medidas estão sendo tomadas.
Segundo relatos de moradores e comerciantes da região, motoristas que sobem a via, no sentido da alça de acesso à rodovia Cândido Portinari, acabam entrando na contramão. Ao mesmo tempo, condutores que descem a avenida, no sentido do pontilhão, seguem pela mão correta. O resultado frequente são colisões frontais.
Diante do cenário, a população faz um apelo por mudanças urgentes na sinalização do trecho.
'É o dia inteiro', flagrantes constantes de imprudência
O proprietário de uma oficina localizada em frente ao ponto onde os acidentes acontecem afirma que a situação é recorrente e se agrava nos horários de pico.
“Vários, incontáveis veículos sobem na contramão. Isso é o dia inteirinho, entram errado”, relatou.
Ele ainda reforça que a sinalização atual é insuficiente e precisa ser revista com urgência. “Aqui deveria ter uma placa de mão dupla. Essa avenida deveria ter melhores sinalizações, para as pessoas conseguirem entender e respeitar na hora de entrar para a rodovia”, completou.
Acidente recente deixou dois feridos gravemente
O caso mais recente aconteceu na quinta-feira, 9, quando um jovem de 21 anos entrou na contramão no trecho citado pelos moradores e colidiu de frente com outro motociclista, que descia corretamente pela via.
Com o impacto, ambos sofreram fraturas graves e precisaram ser socorridos e encaminhados à Santa Casa de Franca.
Prefeitura diz que estuda melhorias
Procurada para comentar a situação e a possibilidade de melhorias na sinalização, a Prefeitura informou, por meio de nota, que já realizou uma vistoria técnica no local.
"A Secretaria de Segurança informa que fez uma visita técnica na avenida Martinho Ribeiro e está realizando estudos para adotar as providências cabíveis no local."
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