A Avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca, tem registrado uma sequência preocupante de acidentes de trânsito, muitos deles com feridos graves e, na maioria das vezes, com a mesma dinâmica. A Prefeitura diz que medidas estão sendo tomadas.

Segundo relatos de moradores e comerciantes da região, motoristas que sobem a via, no sentido da alça de acesso à rodovia Cândido Portinari, acabam entrando na contramão. Ao mesmo tempo, condutores que descem a avenida, no sentido do pontilhão, seguem pela mão correta. O resultado frequente são colisões frontais.

Diante do cenário, a população faz um apelo por mudanças urgentes na sinalização do trecho.

'É o dia inteiro', flagrantes constantes de imprudência