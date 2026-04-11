A Comunidade Hodie, de Franca, inicia os festejos em comemoração ao seu padroeiro Santo Expedito, além de realizar a pré-inauguração da igreja localizada no bairro Santa Mônica, na zona leste da cidade. A programação começa neste domingo, 12, e se estende até o outro domingo, 19.

O templo da comunidade vem sendo construído desde 2021 e viveu uma data histórica em 8 de julho de 2023, com a instalação da cúpula na igreja.

Ao longo da semana de celebração, a comunidade promoverá almoços, carreata, missas - uma delas será celebrada pelo bispo de Franca Dom Paulo Roberto Beloto - e a presença do missionário e cantor Fabiano Ramos. Haverá praça de alimentação.