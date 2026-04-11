A Comunidade Hodie, de Franca, inicia os festejos em comemoração ao seu padroeiro Santo Expedito, além de realizar a pré-inauguração da igreja localizada no bairro Santa Mônica, na zona leste da cidade. A programação começa neste domingo, 12, e se estende até o outro domingo, 19.
O templo da comunidade vem sendo construído desde 2021 e viveu uma data histórica em 8 de julho de 2023, com a instalação da cúpula na igreja.
Ao longo da semana de celebração, a comunidade promoverá almoços, carreata, missas - uma delas será celebrada pelo bispo de Franca Dom Paulo Roberto Beloto - e a presença do missionário e cantor Fabiano Ramos. Haverá praça de alimentação.
O padre Dalmácio Freitas, administrador e fundador da comunidade, destaca mais uma etapa cumprida com a pré-inauguração da igreja e convida a população para a celebração. “No dia 12 vamos ter a presença de Dom Paulo celebrando a Santa Missa e um delicioso porco na lata. O Tríduo de Santo Expedito contará com a presença de padres ilustres. Vai ser uma semana de bênção, de festa, louvando nosso padroeiro”.
A Comunidade Hodie fica na rua Nilton Coelho Gonçalves, S/N, no Santa Mônica.
Veja a programação
12/4 - Domingo
Pré-Inauguração da Igreja | Almoço com porco na lata após a Santa Missa
16/4 - Quinta-feira
1º Dia do Tríduo | Santa Missa às 19h30
17/4 - Sexta-feira
2º Dia do Tríduo | Santa Missa às 19h30
18/4 - Sábado
Carreata às 16h |
3º Dia do Tríduo | Santa Missa às 18h
Praça de alimentação e show ao vivo após as missas
19/4 - Domingo
Encontro por Cura e Libertação com Fabiano Ramos | almoço
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Marta Lourenço 20 horas atrásO profissional que escreveu a matéria não informou o endereço. Como vamos prestigiar o evento? Franca está enorme, muitos bairros, somente zona leste não informa nada.