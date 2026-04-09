Na 'noite do bigode', ação do clube em homenagem ao ídolo do basquetebol brasileiro, Hélio Rubens Garcia, o Sesi Franca atropelou o Pato Basquete, por 100 a 64, nesta quinta-feira, 9, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela reta final da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26. A agremiação distribuiu “bigodes”, marca registrada do ídolo, à torcida que compareceu ao ginásio.
O técnico Helinho Garcia, filho de Hélio Rubens, acompanhou a dominância de seus comandados de início ao final da partida. O resultado manteve a equipe Francana na liderança da competição nacional.
O jogo
Com o arremesso “calibrado” e “preciso”, o ala-pivô Lucas Dias abusou das bolas de três pontos. Foram cinco arremessos de três pontos convertidos no primeiro período, construindo uma vantagem folgada de 30 a 16 nos dez minutos iniciais.
No segundo quarto, foi a vez de Rodriguez liderar a equipe no ataque. O ala anotou seis pontos, e os donos da casa voltaram a vencer, agora, por 23 a 12. O Sesi Franca foi para o intervalo vencendo por 53 a 28.
O Franca manteve a marcação no terceiro período e venceu por 23 a 11, abrindo 37 pontos de vantagem no placar. Na sequência, a equipe passou a administrar o resultado até o fim da partida.
Mesmo com a derrota no último quarto por 25 a 24, o time confirmou a vitória diante da torcida.
O cestinha da partida foi Lucas Dias com 23 pontos, 3 assistências e 1 rebote. O destaque do time paranaense foi Grigor com 19 pontos.
Próximos passos
Agora, o Sesi Franca fará duas partidas fora de casa, terminando esta fase do campeonato. Neste domingo, 12, enfrenta o Rio Claro e na terça-feira, 14, pega o Brasília. Em seguida, a delegação viaja para a Argentina para disputar o Final Four da BCLA (Basketball Champions League Americas).
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