Na 'noite do bigode', ação do clube em homenagem ao ídolo do basquetebol brasileiro, Hélio Rubens Garcia, o Sesi Franca atropelou o Pato Basquete, por 100 a 64, nesta quinta-feira, 9, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela reta final da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26. A agremiação distribuiu “bigodes”, marca registrada do ídolo, à torcida que compareceu ao ginásio.

O técnico Helinho Garcia, filho de Hélio Rubens, acompanhou a dominância de seus comandados de início ao final da partida. O resultado manteve a equipe Francana na liderança da competição nacional.

O jogo

Com o arremesso “calibrado” e “preciso”, o ala-pivô Lucas Dias abusou das bolas de três pontos. Foram cinco arremessos de três pontos convertidos no primeiro período, construindo uma vantagem folgada de 30 a 16 nos dez minutos iniciais.