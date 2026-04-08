A gestação rara de trigêmeos vivida pela faxineira Tatiane Cristina dos Santos Costa, de 39 anos, moradora de Franca, ganhou novos e delicados desdobramentos nas últimas semanas. Após descobrir que esperava três bebês de forma natural, mesmo já sendo mãe de quatro filhos, ela passou a enfrentar uma complicação grave que colocou a gravidez em risco e exigiu intervenção urgente.

O problema foi identificado no dia 4 de março, durante uma consulta de rotina com médico de alto risco em Franca. Ao avaliar os batimentos cardíacos, o especialista percebeu uma alteração preocupante.

“Ele viu que só um dos bebês tinha a bexiga visível. Dos outros dois, não aparecia. Aí já achou estranho e me encaminhou com urgência pra Ribeirão (Preto)”, contou Tatiane.