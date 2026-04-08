Uma greve dos professores da rede estadual foi convocada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) para esta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, em todo o estado de São Paulo, inclusive em Franca, como forma de pressionar o Governo do Estado por reajuste salarial, valorização profissional e mudanças em políticas educacionais. A mobilização inclui uma Assembleia Estadual marcada para sexta-feira, às 16h, no Masp, na capital paulista, onde será decidida a continuidade do movimento.
O chamado para a paralisação foi direcionado a professores, estudantes, pais e à população em geral. A orientação da Apeoesp é para que os alunos não compareçam às escolas nos dias de greve. Segundo o comunicado, o movimento é uma resposta ao que a entidade classifica como “autoritarismo” na condução das políticas educacionais.
Entre as principais reivindicações estão o pagamento de retroativos referentes ao período da pandemia do coronavírus, a aplicação do tempo de serviço descongelado e a garantia de que todos os estudantes tenham professores em sala de aula.
A categoria também exige reajuste salarial linear nos mesmos moldes concedidos a policiais, além da revisão da composição da jornada de trabalho conforme o piso nacional. Outro ponto criticado é o modelo de avaliação de desempenho, considerado “injusto e punitivo”.
De acordo com a Apeoesp, a defasagem salarial dos professores é considerada “real” e expressiva. O sindicato compara os vencimentos atuais com os de 2006, destacando uma perda proporcional ao longo dos anos.
Naquele período, o salário mínimo era de R$ 300, enquanto o salário base de um professor em início de carreira era de R$ 1.500 — o equivalente a cinco salários mínimos. Atualmente, com o salário mínimo em R$ 1.582, o piso aproximado da categoria está em R$ 5.500, o que representa cerca de 3,4 salários mínimos.
Segundo o levantamento, se a proporção de 2006 fosse mantida, o salário base dos professores deveria ser de R$ 7.910. Isso indica uma diferença de R$ 2.410 a menos no rendimento atual da categoria.
A pauta inclui ainda a retirada da reforma administrativa da educação, a abertura de turmas no período noturno e melhorias na educação inclusiva, com foco no atendimento a estudantes com deficiência ou necessidades específicas.
Além disso, professores reivindicam mais segurança nas escolas e a devolução de valores descontados de aposentados e pensionistas.
A deputada estadual e dirigente sindical, Professora Bebel (PT), também reforçou o chamado à mobilização. Em comunicado, ela pediu que os docentes participem da paralisação e compareçam à assembleia do dia 10.
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