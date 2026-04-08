Uma greve dos professores da rede estadual foi convocada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) para esta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, em todo o estado de São Paulo, inclusive em Franca, como forma de pressionar o Governo do Estado por reajuste salarial, valorização profissional e mudanças em políticas educacionais. A mobilização inclui uma Assembleia Estadual marcada para sexta-feira, às 16h, no Masp, na capital paulista, onde será decidida a continuidade do movimento.

O chamado para a paralisação foi direcionado a professores, estudantes, pais e à população em geral. A orientação da Apeoesp é para que os alunos não compareçam às escolas nos dias de greve. Segundo o comunicado, o movimento é uma resposta ao que a entidade classifica como “autoritarismo” na condução das políticas educacionais.

Entre as principais reivindicações estão o pagamento de retroativos referentes ao período da pandemia do coronavírus, a aplicação do tempo de serviço descongelado e a garantia de que todos os estudantes tenham professores em sala de aula.