A Justiça determinou a volta à prisão de réus investigados por integrar um esquema de agiotagem em Franca. A decisão foi tomada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e publicada nesta terça-feira, 7, após recurso do Ministério Público.

Os investigados haviam sido soltos em dezembro de 2025 por decisão da 3ª Vara Criminal da cidade, mas o Ministério Público recorreu, alegando que a medida colocou em risco a ordem pública e o andamento do processo.

O Tribunal acolheu o pedido e determinou a expedição de mandados de prisão contra os acusados. Um dos homens, Antônio Henrique Pimenta, já está foragido por participar de uma cobrança na casa de uma mulher que foi agredida.