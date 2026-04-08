08 de abril de 2026
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Mulheres trocam socos, puxões de cabelo e empurrões no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Confusão generalizada no Centro de Franca
Confusão generalizada no Centro de Franca

Uma briga generalizada entre mulheres chamou a atenção de quem passava pela rua Ouvidor Freire, próximo ao terminal de ônibus, no Centro de Franca, na tarde desta quarta-feira, 8. A confusão foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais.

A discussão entre as mulheres começou dentro de uma loja de calças, envolvendo duas “brigonas”. Uma das mulheres teria “dado de cara” com uma rival. Em poucos minutos, a situação saiu do controle e se estendeu para a rua, onde outras pessoas também se envolveram.

Um vídeo mostra o momento em que as mulheres trocaram socos, puxões de cabelo e empurrões em plena via pública. Durante a confusão, um cachorro caramelo se aproximou e entrou no meio da briga, chamando ainda mais a atenção de quem estava no local.

Após alguns minutos de agressões, pedestres e a segurança de uma loja próxima conseguiram separar as envolvidas e encerrar o tumulto.

Apesar da repercussão, não há registro de ocorrência policial até o momento. O vídeo continua circulando nas redes sociais e gerando comentários entre moradores da cidade.

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