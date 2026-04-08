Uma briga generalizada entre mulheres chamou a atenção de quem passava pela rua Ouvidor Freire, próximo ao terminal de ônibus, no Centro de Franca, na tarde desta quarta-feira, 8. A confusão foi registrada em vídeo e viralizou nas redes sociais.

A discussão entre as mulheres começou dentro de uma loja de calças, envolvendo duas “brigonas”. Uma das mulheres teria “dado de cara” com uma rival. Em poucos minutos, a situação saiu do controle e se estendeu para a rua, onde outras pessoas também se envolveram.

Um vídeo mostra o momento em que as mulheres trocaram socos, puxões de cabelo e empurrões em plena via pública. Durante a confusão, um cachorro caramelo se aproximou e entrou no meio da briga, chamando ainda mais a atenção de quem estava no local.