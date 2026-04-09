Os trabalhadores do setor calçadista de Franca aprovaram, em assembleia realizada nesta quinta-feira, 9, a nova proposta de reajuste salarial e benefícios oferecida pelo sindicato patronal, encerrando o impasse que se arrastava desde o fim de março.
A decisão foi tomada em reunião na rua Thomaz Gonzaga, no Centro, próximo à sede do sindicato, após nova rodada de negociações com o setor patronal.
O que foi aprovado?
A proposta aprovada prevê reajuste de 7% nos salários, sendo 3,36% referentes à reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e 3,64% de ganho real acima da inflação. Também foi acordada a PLR (Participação nos Resultados) de 116 horas — avanço em relação às 110 horas anteriormente discutidas.
A pauta aprovada inclui o pagamento do abono escolar no valor de R$ 429 em 2027, e a ampliação do período de ausência justificada para acompanhamento de filhos ao médico, que passa de três para cinco dias sem prejuízo salarial.
Segundo o presidente do STICF (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Franca), que representa os trabalhadores, Wellington Paulo de Oliveira, todas as cláusulas da convenção coletiva anterior foram mantidas, sem retirada de direitos. “A gente não abriu mão de nenhum direito para estar avançando nesse novo acordo”, afirmou.
Também foi aprovada a taxa assistencial de R$ 43. Trabalhadores que optarem por não contribuir poderão formalizar oposição nos dias 27, 28 e 29 de abril, a partir das 8h, na sede do sindicato, localizada na rua Padre Anchieta, 2.160, no Centro.
Avanço após decretação de estado de greve
O acordo marca um avanço nas negociações, que haviam sido travadas após a rejeição da proposta anterior de 6,79% e a decretação de estado de greve pela categoria. Com a aprovação, a expectativa é de normalização nas relações entre trabalhadores e empresários do setor.
Como não houve uso de cédulas — com a votação sendo feita por meio do levantamento de mãos dos presentes —, o presidente do sindicato estima que o resultado tenha ficado em cerca de 70% a 30% pela aprovação da pauta.
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