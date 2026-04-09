Os trabalhadores do setor calçadista de Franca aprovaram, em assembleia realizada nesta quinta-feira, 9, a nova proposta de reajuste salarial e benefícios oferecida pelo sindicato patronal, encerrando o impasse que se arrastava desde o fim de março.

A decisão foi tomada em reunião na rua Thomaz Gonzaga, no Centro, próximo à sede do sindicato, após nova rodada de negociações com o setor patronal.

O que foi aprovado?

A proposta aprovada prevê reajuste de 7% nos salários, sendo 3,36% referentes à reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e 3,64% de ganho real acima da inflação. Também foi acordada a PLR (Participação nos Resultados) de 116 horas — avanço em relação às 110 horas anteriormente discutidas.