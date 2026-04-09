09 de abril de 2026
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VEJA

Professor de dança fica ferido após ser atropelado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo GCN
Viatura do Samu; o professor precisou de atendimento médico
Viatura do Samu; o professor precisou de atendimento médico

Um professor de dança ficou ferido após ser atropelado no fim da noite dessa quarta-feira, 8, na avenida José Alves de Castro, na Esplanada Primo Meneghetti, na região Sul de Franca.

Uma câmera de segurança filmou o acidente. O jovem havia saído do trabalho e patinava pela avenida quando foi atingido por uma motocicleta. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão, e os dois ocupantes da moto também caíram.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender à ocorrência. O professor precisou de atendimento médico. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local. Já os ocupantes da motocicleta não se feriram.

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