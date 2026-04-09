Um professor de dança ficou ferido após ser atropelado no fim da noite dessa quarta-feira, 8, na avenida José Alves de Castro, na Esplanada Primo Meneghetti, na região Sul de Franca.

Uma câmera de segurança filmou o acidente. O jovem havia saído do trabalho e patinava pela avenida quando foi atingido por uma motocicleta. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão, e os dois ocupantes da moto também caíram.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender à ocorrência. O professor precisou de atendimento médico. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido no local. Já os ocupantes da motocicleta não se feriram.