Um episódio inusitado e cheio de desdobramentos terminou com a exoneração de um servidor comissionado da Prefeitura de Igarapava, a 85 km de Franca, após ele ser flagrado utilizando um carro oficial em um encontro de caráter pessoal. A situação, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, envolveu agressão, depredação do veículo e até uma tentativa de atropelamento.
O caso aconteceu na última quinta-feira, 2, na cidade de Delta (MG). Imagens registradas por testemunhas mostram o então diretor de Infraestrutura sendo atacado pela ex-companheira em plena via pública. Durante a confusão, a mulher utilizou uma barra de ferro para danificar o carro oficial utilizado por ele.
Em outro momento, os vídeos mostram a suspeita tentando atropelar o servidor, que corre para a calçada para evitar ser atingido. A Polícia Militar foi acionada, mas a mulher deixou o local antes da chegada da equipe.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como lesão corporal e dano, com motivação passional. Posteriormente, a mulher se apresentou às autoridades e relatou ter agido sob forte abalo emocional após descobrir uma suposta traição.
O veículo envolvido no caso é alugado pela Prefeitura de Igarapava, que mantém um contrato mensal de aproximadamente R$ 18,5 mil para a locação de carros oficiais. Segundo o servidor, os danos causados no automóvel ultrapassam R$ 3 mil.
Diante da repercussão do caso, a Prefeitura informou a exoneração do servidor do cargo comissionado e a abertura de uma sindicância para apurar o uso do veículo público em situação particular.
Apesar da exoneração da função de confiança, ele permanece vinculado ao município como motorista concursado.
A defesa do servidor sustenta que não houve irregularidade no uso do veículo, alegando que cargos comissionados possuem flexibilidade de horário. Ainda segundo os advogados, o próprio servidor teria solicitado a exoneração após o ocorrido.
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