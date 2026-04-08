Um episódio inusitado e cheio de desdobramentos terminou com a exoneração de um servidor comissionado da Prefeitura de Igarapava, a 85 km de Franca, após ele ser flagrado utilizando um carro oficial em um encontro de caráter pessoal. A situação, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, envolveu agressão, depredação do veículo e até uma tentativa de atropelamento.

O caso aconteceu na última quinta-feira, 2, na cidade de Delta (MG). Imagens registradas por testemunhas mostram o então diretor de Infraestrutura sendo atacado pela ex-companheira em plena via pública. Durante a confusão, a mulher utilizou uma barra de ferro para danificar o carro oficial utilizado por ele.

Em outro momento, os vídeos mostram a suspeita tentando atropelar o servidor, que corre para a calçada para evitar ser atingido. A Polícia Militar foi acionada, mas a mulher deixou o local antes da chegada da equipe.