A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira, 9, a Operação Cagueta, que resultou em duas prisões e na apreensão de drogas nas cidades de São Joaquim da Barra e Ipuã, na região de Franca.

De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu no começo do dia e teve como objetivo cumprir mandados judiciais de busca domiciliar para apreender entorpecentes e materiais utilizados no tráfico de drogas.

Durante o deslocamento das equipes de São Joaquim da Barra para Ipuã, um dos investigados enviou mensagens em um grupo de WhatsApp chamado “Conexão 016”, alertando os integrantes sobre a movimentação das viaturas policiais. Em resposta, outros participantes agradeceram o aviso, com a mensagem: “Fx patrão só agradece”.