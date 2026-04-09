A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira, 9, a Operação Cagueta, que resultou em duas prisões e na apreensão de drogas nas cidades de São Joaquim da Barra e Ipuã, na região de Franca.
De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu no começo do dia e teve como objetivo cumprir mandados judiciais de busca domiciliar para apreender entorpecentes e materiais utilizados no tráfico de drogas.
Durante o deslocamento das equipes de São Joaquim da Barra para Ipuã, um dos investigados enviou mensagens em um grupo de WhatsApp chamado “Conexão 016”, alertando os integrantes sobre a movimentação das viaturas policiais. Em resposta, outros participantes agradeceram o aviso, com a mensagem: “Fx patrão só agradece”.
Segundo a Polícia Civil, o conteúdo foi obtido por meio de interceptação telefônica autorizada pela Justiça. Com base nas informações, o suspeito foi identificado e preso em flagrante por colaborar, na condição de informante, com uma organização voltada ao tráfico de drogas.
As investigações apontaram que o grupo era utilizado para monitorar a presença policial e repassar alertas sobre operações em andamento, com o objetivo de dificultar a atuação das forças de segurança e garantir a continuidade das atividades criminosas.
Após os procedimentos legais, o detido foi encaminhado à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, onde permanece à disposição da Justiça.
Prisão por tráfico e apreensão de drogas
No decorrer da operação, outro indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também levado para a Cadeia Pública do município.
Ainda durante as diligências em São Joaquim da Barra, os policiais apreenderam cerca de cinco quilos de maconha. A droga estava escondida dentro de uma caixa de gordura em uma residência localizada no bairro Sambra.
A Operação Cagueta faz parte das ações integradas das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e organizações criminosas na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.
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