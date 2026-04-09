Um homem foi flagrado na tarde desta quinta-feira, 09, colando cartazes do vidente conhecido como Pai Joaquim em postes da Avenida Brasil, em Franca, nas proximidades do antigo prédio do Santander. Segundo testemunhas, ele carregava um balde amarelo e diversos materiais de propaganda, espalhando os anúncios ao longo de toda a via.

De acordo com o relato, o suspeito seguiu pela avenida fixando os cartazes em praticamente todos os postes do trajeto, repetindo uma prática já conhecida na cidade e alvo de diversas reclamações e autuações por poluição visual.

O caso chama atenção porque ocorre há quase 2 meses após a prisão de Pai Joaquim, detido no dia 26 de fevereiro em Franca. A detenção foi resultado de uma condenação definitiva por ameaça contra uma taróloga, em um processo iniciado em março de 2024. Ele foi sentenciado a dois anos de prisão em regime aberto.