Um homem foi flagrado na tarde desta quinta-feira, 09, colando cartazes do vidente conhecido como Pai Joaquim em postes da Avenida Brasil, em Franca, nas proximidades do antigo prédio do Santander. Segundo testemunhas, ele carregava um balde amarelo e diversos materiais de propaganda, espalhando os anúncios ao longo de toda a via.
De acordo com o relato, o suspeito seguiu pela avenida fixando os cartazes em praticamente todos os postes do trajeto, repetindo uma prática já conhecida na cidade e alvo de diversas reclamações e autuações por poluição visual.
O caso chama atenção porque ocorre há quase 2 meses após a prisão de Pai Joaquim, detido no dia 26 de fevereiro em Franca. A detenção foi resultado de uma condenação definitiva por ameaça contra uma taróloga, em um processo iniciado em março de 2024. Ele foi sentenciado a dois anos de prisão em regime aberto.
Em entrevista anterior ao portal GCN/Sampi, o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Eduardo Bonfim, explicou que, embora o vidente tenha histórico de outros crimes, como furto e roubo, o mandado de prisão foi expedido exclusivamente pela condenação por ameaça.
Ainda segundo o delegado, Pai Joaquim não costumava colar pessoalmente os cartazes que divulgam seus serviços espirituais. A prática, de acordo com as investigações, era geralmente realizada por terceiros contratados, o que levanta a hipótese de que o homem flagrado nesta quarta-feira possa estar ligado à mesma rede.
O vidente também responde a outros inquéritos, incluindo crimes ambientais relacionados à poluição visual. Apenas em Franca, o valor das multas aplicadas pela Prefeitura ultrapassa R$ 600 mil. Há registros semelhantes de irregularidades em Barretos, cidade de origem do investigado.
O episódio que levou à condenação ocorreu em março de 2024, quando Pai Joaquim foi preso em flagrante após ameaçar uma taróloga. A motivação, segundo a vítima, estaria relacionada à disputa por espaços públicos para divulgação de serviços, especialmente postes de iluminação.
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