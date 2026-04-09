A Justiça absolveu todos os acusados investigados em Franca no caso que envolvia denúncias de abuso sexual contra crianças, suspeitas de zoofilia, participação em uma suposta rede criminosa e até relação com o caso do menino Wesley Pires Alves Filho, desaparecido desde o fim de agosto de 2020.

A decisão foi tomada nessa quarta-feira, 8, após o juiz concluir que não há provas suficientes para condenação. Após o resultado, o principal acusado afirmou: “Eu sou inocente, sempre fui. Eu falei, estavam dando corda para doido”.

As denúncias vieram à tona em abril de 2024, quando a mãe de duas crianças - um menino então com 9 anos e uma menina com 10 - procurou a polícia denunciando que os filhos teriam sido vítimas de abusos cometidos pelo próprio pai, um garçom hoje com 40 anos. As acusações deram início a uma investigação conduzida pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca.