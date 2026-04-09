Uma moto foi furtada na noite desta quarta-feira, 8, por volta das 21h, em frente a uma unidade da rede Acofarma, na avenida São Vicente, em Franca. O veículo, uma Honda Fan 160, ano 2020, de cor cinza, placa GHH0J71, pertence a um funcionário da farmácia que estava há menos de uma hora do fim do expediente quando teve o veículo levado.
Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa. Nas imagens, o criminoso apareceu forçando o miolo de ignição da motocicleta, aparentemente com o uso de uma chave micha. Em seguida, ele conseguiu dar partida no veículo e fugiu do local.
De acordo com o relato, o furto ocorreu enquanto a moto estava estacionada em frente à farmácia. A vítima afirmou que, no momento do crime, havia uma viatura policial em um posto localizado do outro lado da avenida, o que aumentou a indignação com a situação.
“Perderam totalmente a vergonha na cara”, desabafou a mulher do proprietário, ao comentar a ousadia dos criminosos, que agiram mesmo com a presença policial nas proximidades.
Qualquer informação que possa ajudar a localizar o veículo pode ser repassada diretamente à Polícia através do 190 ou pelo telefone (16) 99214-7783, com Igor.
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