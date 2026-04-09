O Passeio Ciclístico Noturno será realizado nesta quinta-feira, 9, com percurso pelas principais vias do Centro de Franca. A concentração acontece às 19h15, no Complexo Poliesportivo, com largada prevista para as 19h30. A iniciativa é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

O trajeto inclui passagem pela rua Capitão Zeca de Paula e segue pelas avenidas Presidente Vargas, Brasil e Adhemar Pereira de Barros. Na sequência, os ciclistas retornam pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz e Ângelo Pedro, além da rua Professora Maria Faleiros e das avenidas Champagnat e Antônio L. Caetano, finalizando novamente no Poliesportivo.

A participação é livre, sendo necessário apenas comparecer ao local com bicicleta própria. A organização recomenda o uso de roupas confortáveis e equipamentos de segurança, como capacete e iluminação, além de água para garantir a hidratação durante o percurso.