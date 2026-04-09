09 de abril de 2026
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ACIDENTE

Motos batem de frente e motociclistas sofrem ferimentos graves

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Motos em que os homens estavam ficaram danificadas no local do acidente aguardando chegada da perícia.
Motos em que os homens estavam ficaram danificadas no local do acidente aguardando chegada da perícia.

Dois homens, de 21 e 59 anos, ficaram gravemente feridos após a colisão entre duas motocicletas na tarde desta quinta-feira, 9, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa da cidade.

O acidente envolveu um jovem de 21 anos, que conduzia uma Honda Titan CG 160 vermelha, e o homem de 59 anos que dirigia uma Honda Titan CG 150 preta. Segundo as informações apuradas, o jovem saía da rua Josué Domingos de Campos para acessar a avenida, quando acabou colidindo de frente com o outro motociclista, que trafegava pela Martinho Ribeiro.

Com o impacto, os dois condutores sofreram ferimentos significativos. O homem de 59 anos teve uma possível fratura no pé esquerdo e quebrou dois dedos da mão esquerda. Já o jovem de 21 anos sofreu uma fratura exposta na perna, considerada grave.

Equipes do Samu (Serviço Aforam acionadas e duas viaturas estiveram no local para prestar socorro às vítimas.

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência, realizando a organização do trânsito e o registro do boletim de ocorrência.

Aguardam a chegada da perícia técnica, responsável por apurar as circunstâncias do acidente antes da liberação das motocicletas.

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