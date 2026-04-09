Dois homens, de 21 e 59 anos, ficaram gravemente feridos após a colisão entre duas motocicletas na tarde desta quinta-feira, 9, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa da cidade.

O acidente envolveu um jovem de 21 anos, que conduzia uma Honda Titan CG 160 vermelha, e o homem de 59 anos que dirigia uma Honda Titan CG 150 preta. Segundo as informações apuradas, o jovem saía da rua Josué Domingos de Campos para acessar a avenida, quando acabou colidindo de frente com o outro motociclista, que trafegava pela Martinho Ribeiro.

Com o impacto, os dois condutores sofreram ferimentos significativos. O homem de 59 anos teve uma possível fratura no pé esquerdo e quebrou dois dedos da mão esquerda. Já o jovem de 21 anos sofreu uma fratura exposta na perna, considerada grave.