A Secretaria Municipal de Educação oficializou a criação de uma comissão para acompanhar e fortalecer o chamado “Projeto Escaladinha”, voltado às creches parceiras da rede municipal de Franca. A medida foi publicada na Portaria nº 006, de 8 de abril de 2026, assinada pela secretária Márcia de Carvalho Gatti.

O projeto tem como principal objetivo monitorar o desenvolvimento integral das crianças, garantindo bem-estar, qualidade no atendimento e aprimoramento das práticas pedagógicas nas unidades. A iniciativa prevê ações contínuas de acompanhamento e apoio às creches, com foco tanto no cuidado quanto no processo educativo.

De acordo com a portaria, o “Projeto Escaladinha” atuará diretamente em unidades previamente selecionadas. A escolha será feita com base em visitas técnicas, análise de avaliações diagnósticas, relatórios individuais de desenvolvimento das crianças e sondagens sobre hipóteses de escrita, especialmente na fase II da educação infantil.