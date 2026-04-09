A Secretaria Municipal de Educação oficializou a criação de uma comissão para acompanhar e fortalecer o chamado “Projeto Escaladinha”, voltado às creches parceiras da rede municipal de Franca. A medida foi publicada na Portaria nº 006, de 8 de abril de 2026, assinada pela secretária Márcia de Carvalho Gatti.
O projeto tem como principal objetivo monitorar o desenvolvimento integral das crianças, garantindo bem-estar, qualidade no atendimento e aprimoramento das práticas pedagógicas nas unidades. A iniciativa prevê ações contínuas de acompanhamento e apoio às creches, com foco tanto no cuidado quanto no processo educativo.
De acordo com a portaria, o “Projeto Escaladinha” atuará diretamente em unidades previamente selecionadas. A escolha será feita com base em visitas técnicas, análise de avaliações diagnósticas, relatórios individuais de desenvolvimento das crianças e sondagens sobre hipóteses de escrita, especialmente na fase II da educação infantil.
Para dar suporte às ações, foi designada uma comissão composta por 12 servidores da área educacional, além de cinco supervisores de ensino. O grupo terá atuação por tempo indeterminado e será responsável por acompanhar de perto a rotina das creches participantes.
Entre as atribuições da comissão estão a orientação no planejamento pedagógico, o acompanhamento das rotinas semanais e a avaliação das ações previstas em planos de trabalho elaborados em conjunto com as equipes escolares. Os integrantes também deverão oferecer apoio pedagógico aos profissionais das unidades e manter um fluxo constante de informações com a Secretaria de Educação.
Outro ponto destacado na portaria é o papel dos supervisores de ensino, que irão acompanhar as visitas da comissão às creches sob sua responsabilidade, reforçando o alinhamento entre as unidades e a gestão municipal.
Com vigência imediata e por prazo indeterminado, a medida busca ampliar a qualidade do atendimento na educação infantil em Franca, promovendo um acompanhamento mais próximo e estruturado do desenvolvimento das crianças atendidas pela rede municipal.
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