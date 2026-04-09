A onda de furtos de motocicletas em Franca fez mais uma vítima e reforça o clima de insegurança na cidade. Desta vez, o crime aconteceu na noite de quarta-feira, 8, no Parque Vicente Leporace, na região norte da cidade.

As imagens mostram a rapidez da ação criminosa. Em poucos segundos, o suspeito se aproxima, liga o veículo e foge sem qualquer dificuldade. No exato momento em que o ladrão arranca com a moto, a vítima, Maria Eduarda Moreira da Silva, percebe o furto e corre desesperada atrás do criminoso.

A cena é marcada por gritos de desespero. “Minha moto, minha moto, meu Deus do céu!”, clama a jovem, sem conseguir impedir a fuga.