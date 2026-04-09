A onda de furtos de motocicletas em Franca fez mais uma vítima e reforça o clima de insegurança na cidade. Desta vez, o crime aconteceu na noite de quarta-feira, 8, no Parque Vicente Leporace, na região norte da cidade.
As imagens mostram a rapidez da ação criminosa. Em poucos segundos, o suspeito se aproxima, liga o veículo e foge sem qualquer dificuldade. No exato momento em que o ladrão arranca com a moto, a vítima, Maria Eduarda Moreira da Silva, percebe o furto e corre desesperada atrás do criminoso.
A cena é marcada por gritos de desespero. “Minha moto, minha moto, meu Deus do céu!”, clama a jovem, sem conseguir impedir a fuga.
Segundo relato da própria vítima, a motocicleta - uma Honda CB300F Twister 2026, placa UFFD047 - não era apenas um bem material, mas fruto de meses de esforço intenso.
“Meu veículo de locomoção... Tem cerca de um ano que eu juntei dinheiro. Trabalhei de inúmeras formas, tive mil e um bicos para conseguir dar entrada nessa moto. Eu sofri muito pra conquistar isso aqui. Tem mais ou menos cinco meses que eu estou com ela”, desabafou. Maria Eduarda relatou que ainda está pagando a moto.
O caso escancara uma realidade cada vez mais frequente em Franca. O Portal GCN/Rede Sampi tem reportado, nos últimos dias, outros casos distintos de furtos de motos, crimes que acontecem de forma rápida e deixam vítimas no prejuízo.
Apelo para localizar a moto
Agora, além do prejuízo financeiro, Maria Eduarda enfrenta a dificuldade de locomoção e pede ajuda da população por qualquer informação que leve à recuperação da moto.
A Polícia Civil deve investigar o caso. A Secretaria de Segurança Pública foi procurada para comentar a onda de furtos de motos na cidade, mas retornou.
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