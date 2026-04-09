O Sesi Franca recebe o Pato Basquete nesta quinta-feira, 9, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela reta final da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Será o último jogo da equipe francana comandada por Helinho Garcia nesta primeira fase da competição em casa. As outras duas partidas serão longe da torcida, diante do Rio Claro e Brasília.

O Sesi Franca promove uma ação para o jogo desta quinta-feira com a "noite do bigode" em homenagem a Hélio Rubens Garcia, um dos maiores nomes da história do basquete francano e brasileiro, tanto como jogador e treinador. A ação marca os quatro anos da aposentadoria da camisa 8 que Hélio Rubens usou ao longo da carreira.