09 de abril de 2026
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Sesi Franca enfrenta o Pato na ‘noite do bigode’, no Pedrocão

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jogadores posam com o ‘bigode’; adereços serão distribuídos à torcida
Jogadores posam com o ‘bigode’; adereços serão distribuídos à torcida

O Sesi Franca recebe o Pato Basquete nesta quinta-feira, 9, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela reta final da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Será o último jogo da equipe francana comandada por Helinho Garcia nesta primeira fase da competição em casa. As outras duas partidas serão longe da torcida, diante do Rio Claro e Brasília.

O Sesi Franca promove uma ação para o jogo desta quinta-feira com a "noite do bigode" em homenagem a Hélio Rubens Garcia, um dos maiores nomes da história do basquete francano e brasileiro, tanto como jogador e treinador. A ação marca os quatro anos da aposentadoria da camisa 8 que Hélio Rubens usou ao longo da carreira.

O bigode era uma marca registrada do ídolo e muitas vezes foi alvo de apostas entre jogadores e o próprio Hélio Rubens. Em uma ocasião, Helinho Garcia e atletas rasparam o bigode do então técnico após a conquista de um título. Os bigodes serão distribuídos aos torcedores antes da partida.

Helinho Garcia deverá contar com o pivô Felício, que está recuperado de um entorse no tornozelo, mas com atuação controlada. O ala/armador Zu Júnior segue em tratamento para se recuperar de uma lesão no dedão do pé.

O Sesi Franca é o líder do NBB, com 29 vitórias e 6 derrotas em 35 partidas. O Pato Basquete ocupa a 17ª colocação com 7 vitórias e 27 derrotas em 34 jogos.

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