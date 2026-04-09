Franca passa a contar com uma nova orquestra a partir de uma iniciativa da Faculdade de Direito de Franca (FDF), que neste ano celebra 68 anos de fundação, completados no último dia 28 de março. Concebida a partir de um convênio com a ASCRAM - Associação Cultural da Região da Alta Mogiana, a iniciativa amplia a atuação da instituição para além do ensino jurídico e reforça seu papel no desenvolvimento cultural e social da cidade.

Reconhecida nacionalmente pela tradição na formação de profissionais do Direito, a FDF possui egressos atuando em diversas regiões do país, consolidando uma presença que ultrapassa os limites do interior paulista. Agora, a instituição dá um novo passo ao incorporar a música como parte de sua proposta formativa.

A nova orquestra surge como um marco simbólico das comemorações dos 68 anos e deve contribuir para fortalecer o cenário cultural de Franca, ampliando o acesso da população a apresentações musicais e iniciativas artísticas.

Formação que vai além da sala de aula

Mais do que apresentações, o projeto inclui a criação da Academia Musical FDF, que oferecerá aulas de violino, viola, violoncelo e teclado. A proposta contempla tanto alunos da graduação e do mestrado quanto a comunidade externa, com atenção especial a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Como diferencial, os instrumentos serão disponibilizados em regime de comodato, permitindo que os participantes continuem os estudos também em casa, o que fortalece o processo de aprendizagem.

A iniciativa dialoga com um movimento já presente em instituições de ensino de referência, que buscam uma formação mais completa, combinando conhecimento técnico com desenvolvimento humano - como disciplina, sensibilidade e criatividade.

Nesse contexto, a Coordenadora Pedagógica da instituição, Rosângela Mourão, uma das principais responsáveis pela viabilização do convênio e pela criação do projeto, destaca:

“A Orquestra Sinfônica da Faculdade de Direito de Franca contribuirá para a formação integral dos alunos ao desenvolver competências cognitivas, como concentração e raciocínio lógico; habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe e empatia; e aspectos culturais e expressivos fundamentais à formação cidadã. Trata-se de uma iniciativa que complementa a formação jurídica tradicional, preparando profissionais mais sensíveis, disciplinados e preparados para os desafios contemporâneos.”

A Orquestra Sinfônica da Faculdade de Direito de Franca (OSFDF)

Com experientes instrumentistas no cenário musical, a OSFDF nasce com a proposta de oferecer um repertório eclético e de alta qualidade artística, buscando dialogar com diferentes públicos e ampliar o acesso à música de concerto.

A orquestra assume, desde sua criação, o compromisso com a democratização da música clássica e já prevê a realização de projetos como: Concertos didáticos, voltados à formação de novas gerações, apresentações em bairros afastados, ampliando o acesso cultura e concertos em cidades da região, promovendo integração e circulação artística.

Sobre a proposta, o Maestro Nazir Bittar afirma: “A OSFDF é uma orquestra profissional jovem e talentosa, formada por músicos oriundos de instituições de renome como USP, Unicamp, Unesp e, em breve, da FDF. Ao longo da minha trajetória no cenário musical, sempre busquei construir projetos com qualidade artística e proximidade com o público - e é exatamente isso que queremos aqui. Nosso objetivo é oferecer um repertório eclético, de alto nível, capaz de dialogar com diferentes públicos. Mais do que isso, temos um compromisso claro com a democratização da música clássica. Vamos realizar concertos didáticos para educar e inspirar novas gerações, levar apresentações a bairros afastados e também circular por cidades da região, promovendo cultura e integração.”

Rafael Bachur, responsável pelas Relações Públicas e Institucionais reforça: “Este é mais um passo consistente da instituição para se conectar com Franca e toda a região. Convidamos empresários, prefeitos e a comunidade a conhecerem de perto a OSFDF e, inclusive, a apoiarem o projeto por meio de patrocínio, permitindo que possamos ampliar seu alcance e atender cada vez melhor nossa cidade e nossos alunos.”

Inclusão e qualidade de vida

O projeto também prevê a criação e o fortalecimento de iniciativas coletivas, como o Coral FDF e o I Coral do GAP (Grupo de Amigos do Parkinson). As ações reforçam o papel da música como ferramenta de inclusão, convivência e promoção de qualidade de vida.

Para a instituição, ampliar as atividades culturais é também ampliar seu compromisso com a comunidade e com a formação de profissionais mais preparados para a realidade contemporânea.

Tradição que olha para o futuro

Fundada em 1958, a Faculdade de Direito de Franca construiu uma trajetória marcada pela solidez acadêmica e pela relevância na formação jurídica no país. Com graduação consolidada, forte atuação em prática jurídica e um programa de mestrado voltado a políticas públicas, tecnologia e internet, a instituição avança ao integrar cultura, ensino e impacto social em um mesmo projeto.

A criação da orquestra se insere nesse contexto: um gesto que celebra a história, mas, principalmente, projeta o futuro - reafirmando a FDF como uma instituição que forma não apenas profissionais do Direito, mas cidadãos preparados para transformar a sociedade.

Ao final, o Diretor da instituição, José Sérgio Saraiva, destaca o impacto social da iniciativa:

“A ideia me empolgou desde o início, principalmente pelo seu alcance social. A FDF já desenvolve a formação cidadã por meio do projeto Pró-Criança, e agora amplia esse compromisso ao levar formação musical a crianças e jovens que, muitas vezes, não têm acesso à música erudita e à beleza da música clássica. É uma iniciativa que nos traz grande satisfação e que, sem dúvida, representa um movimento importante de transformação dentro da própria instituição e na relação da FDF com a comunidade.”