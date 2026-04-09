Os trabalhadores do setor calçadista de Franca se reúnem em assembleia nesta quinta-feira, 9, para deliberar sobre uma nova proposta apresentada pelos empresários nas negociações salariais. A categoria pede reajuste de 8% e PLR equivalente a 130 horas, enquanto o setor patronal havia oferecido anteriormente 6,79%, proposta rejeitada pelos trabalhadores.
O impasse se arrasta desde o fim de março, quando a proposta foi recusada em assembleia, que também aprovou estado de greve como forma de pressão - medida que não representa paralisação imediata, mas indica possibilidade de greve em caso de falta de acordo.
Na tentativa de avançar nas tratativas, representantes dos trabalhadores e das indústrias participaram de uma reunião no Ministério do Trabalho na última quinta, 2. Após esse encontro, o Sindifranca se reuniu na terça-feira, 7, para discutir e fechar uma nova proposta.
O conteúdo da oferta, no entanto, não foi divulgado. O Sindifranca não respondeu à tentativa de contato realizada nessa quarta-feira, 8. Já o presidente do sindicato dos trabalhadores, Wellington de Paula, informou que não irá comentar os termos discutidos até que haja uma definição entre as partes.
A assembleia desta quinta deve avaliar a proposta construída após as reuniões e definir os próximos passos da categoria, inclusive a possibilidade de medidas mais duras caso não haja consenso.
A reunião acontece na sede do sindicato, localizada na rua Padre Anchieta, 2.160, no Centro, com início às 17h30.
