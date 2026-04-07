Uma criança de 6 anos teria sido agredida por uma professora na escola "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", na Vila São Sebastião, zona oeste de Franca, na última segunda-feira da semana passada, dia 30. O caso foi registrado pela Polícia Civil após a responsável pelo menor identificar lesões no corpo da criança, que teriam ocorrido durante o período de “soninho” na unidade escolar. O aluno pediu água e, segundo relato, foi contido de forma agressiva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a madrinha da criança procurou o plantão policial após perceber arranhões e vergões na região do peito e das costas do menino. As marcas foram notadas quando ela, que também é avó materna, foi abraçá-lo após o banho.

Ainda conforme o registro, ao ser questionado pela madrinha, o menino relatou que, durante o horário de descanso na escola, pediu água à professora, mas teve o pedido negado. Em seguida, segundo a versão da criança, ela teria sido segurada pelo braço e empurrada contra a parede.