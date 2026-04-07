07 de abril de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Mãe denuncia professora de Franca por suposta agressão a criança

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Lesões no corpo da criança foram registradas em fotos anexadas ao boletim de ocorrência
Lesões no corpo da criança foram registradas em fotos anexadas ao boletim de ocorrência

Uma criança de 6 anos teria sido agredida por uma professora na escola "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", na Vila São Sebastião, zona oeste de Franca, na última segunda-feira da semana passada, dia 30. O caso foi registrado pela Polícia Civil após a responsável pelo menor identificar lesões no corpo da criança, que teriam ocorrido durante o período de “soninho” na unidade escolar. O aluno pediu água e, segundo relato, foi contido de forma agressiva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a madrinha da criança procurou o plantão policial após perceber arranhões e vergões na região do peito e das costas do menino. As marcas foram notadas quando ela, que também é avó materna, foi abraçá-lo após o banho.

Ainda conforme o registro, ao ser questionado pela madrinha, o menino relatou que, durante o horário de descanso na escola, pediu água à professora, mas teve o pedido negado. Em seguida, segundo a versão da criança, ela teria sido segurada pelo braço e empurrada contra a parede.

O menino teria identificado a suposta autora como uma professora, mas não seria a responsável direta pela turma. A criança também contou que pediu para que a professora ligasse para sua responsável, mas ela teria recusado, afirmando: “Quem manda aqui sou eu”.

A madrinha informou à polícia que não levou o menino imediatamente ao médico, mas recebeu orientação para realizar exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Também declarou não saber se a escola possui câmeras de segurança que possam ter registrado o ocorrido.

Ainda segundo o boletim, fotos e vídeos das lesões foram apresentados e anexados ao processo.

O caso segue sob análise da autoridade policial.

Prefeitura investiga o caso e oferece suporte à família

A Secretaria Municipal de Educação informou que o fato está sendo apurado pelo Setor de Ouvidoria, inclusive com o atendimento e suporte à família. Em nota, comunicou também que serão adotadas as providências cabíveis.

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