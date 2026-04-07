Uma ferida na língua que não cicatrizava foi o primeiro sinal de um problema que mudaria completamente a vida de Pablo Schirato Peres, de 44 anos, morador de Franca.

O caso começou em agosto de 2024, quando ele percebeu uma pequena lesão. Procurou atendimento em diferentes serviços de saúde, passou por dentistas, UPA e UBS, mas não houve suspeita inicial de algo mais grave. A persistência do ferimento, no entanto, levou à busca por avaliação especializada.

A confirmação veio em novembro: carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer agressivo.