09 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Idoso morre após 20 dias internado por grave acidente no Distrito

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN | Reprodução
Carro em que Raphael Aguilar Garcia, de 75 anos, estava no momento do acidente
Carro em que Raphael Aguilar Garcia, de 75 anos, estava no momento do acidente

Um grave acidente registrado no bairro Distrito industrial em Franca, no dia 18 de março, terminou de forma trágica dias depois. O idoso Raphael Aguilar Garcia, de 75 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por uma violenta colisão e morreu na noite dessa quarta-feira, 8.

O acidente aconteceu no dia 18 de março, na avenida Severino Tostes Meireles. De acordo com as informações, Raphael seguia pela via no sentido Restinga quando teve o carro atingido de frente por outro veículo que trafegava na direção contrária.

No momento da batida, chovia forte, o que pode ter contribuído para o acidente. Com o impacto, o veículo ficou completamente danificado e o idoso acabou preso às ferragens, exigindo um trabalho intenso das equipes de resgate.

O atendimento mobilizou o Corpo de Bombeiros e a concessionária ViaPaulista, que atuaram na retirada da vítima. Após ser desencarcerado, Raphael foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Franca.

Ele permaneceu internado desde o dia do acidente, mas, apesar dos esforços médicos, não resistiu às complicações dos ferimentos e teve a morte confirmada nessa quarta.

O velório de Raphael Aguilar Garcia acontece até as 15h, no São Vicente. O sepultamento está agendado para as 16h, em Cristais Paulista.

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