Um grave acidente registrado no bairro Distrito industrial em Franca, no dia 18 de março, terminou de forma trágica dias depois. O idoso Raphael Aguilar Garcia, de 75 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por uma violenta colisão e morreu na noite dessa quarta-feira, 8.
O acidente aconteceu no dia 18 de março, na avenida Severino Tostes Meireles. De acordo com as informações, Raphael seguia pela via no sentido Restinga quando teve o carro atingido de frente por outro veículo que trafegava na direção contrária.
No momento da batida, chovia forte, o que pode ter contribuído para o acidente. Com o impacto, o veículo ficou completamente danificado e o idoso acabou preso às ferragens, exigindo um trabalho intenso das equipes de resgate.
O atendimento mobilizou o Corpo de Bombeiros e a concessionária ViaPaulista, que atuaram na retirada da vítima. Após ser desencarcerado, Raphael foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Franca.
Ele permaneceu internado desde o dia do acidente, mas, apesar dos esforços médicos, não resistiu às complicações dos ferimentos e teve a morte confirmada nessa quarta.
O velório de Raphael Aguilar Garcia acontece até as 15h, no São Vicente. O sepultamento está agendado para as 16h, em Cristais Paulista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.