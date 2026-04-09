Um grave acidente registrado no bairro Distrito industrial em Franca, no dia 18 de março, terminou de forma trágica dias depois. O idoso Raphael Aguilar Garcia, de 75 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por uma violenta colisão e morreu na noite dessa quarta-feira, 8.

O acidente aconteceu no dia 18 de março, na avenida Severino Tostes Meireles. De acordo com as informações, Raphael seguia pela via no sentido Restinga quando teve o carro atingido de frente por outro veículo que trafegava na direção contrária.

No momento da batida, chovia forte, o que pode ter contribuído para o acidente. Com o impacto, o veículo ficou completamente danificado e o idoso acabou preso às ferragens, exigindo um trabalho intenso das equipes de resgate.