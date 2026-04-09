A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira, 8, a abertura de licitação para a construção de uma nova unidade do Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) na Vila Santa Cruz.
O projeto prevê a implantação de uma estrutura voltada ao esporte e lazer, com quadra de areia, quadra de basquete e área destinada à prática de skate, incluindo rampa com corrimãos. O espaço também contará com bebedouro, sistema de drenagem de águas pluviais, iluminação, paisagismo e instalação de bancos.
Empresas interessadas em participar do processo licitatório devem apresentar propostas até as 9h30 do dia 28 de abril. A abertura dos envelopes está marcada para as 13h31 da mesma data. O edital está disponível para consulta no site oficial de compras públicas.
Esta será a 15ª unidade do Cepel no município. Atualmente, a cidade já conta com estruturas semelhantes em bairros como Jardim Martins/Continental, Parque Progresso, Vila Gosuen, City Petrópolis, Santa Bárbara, Ana Dorothea, Franca Polo, Jardins Moema/Planalto, Samello Woods, Jardim Palma, Vila Raycos e Parque dos Lima — este último construído em parceria com a iniciativa privada.
Além disso, a Prefeitura também prevê a implantação de um novo espaço esportivo no Jardim Cambuí.
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