A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira, 8, a abertura de licitação para a construção de uma nova unidade do Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) na Vila Santa Cruz.

O projeto prevê a implantação de uma estrutura voltada ao esporte e lazer, com quadra de areia, quadra de basquete e área destinada à prática de skate, incluindo rampa com corrimãos. O espaço também contará com bebedouro, sistema de drenagem de águas pluviais, iluminação, paisagismo e instalação de bancos.

Empresas interessadas em participar do processo licitatório devem apresentar propostas até as 9h30 do dia 28 de abril. A abertura dos envelopes está marcada para as 13h31 da mesma data. O edital está disponível para consulta no site oficial de compras públicas.