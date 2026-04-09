Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:

Nome: Nilva Aparecida Mariano

Idade: 67 anos

Local do velório: São Judas Tadeu

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Juliana Barbosa Soares

Idade: 41 anos

Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h