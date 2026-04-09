Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:
Nome: Nilva Aparecida Mariano
Idade: 67 anos
Local do velório: São Judas Tadeu
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Juliana Barbosa Soares
Idade: 41 anos
Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Valdir Moscardini
Idade: 69 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Leonice Sampaio Pereira
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Avelino Antônio Soares
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Joverci Barbosa de Oliveira
Idade: Não informado
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h30
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