09 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 9, em Franca:

Nome: Nilva Aparecida Mariano
Idade: 67 anos
Local do velório: São Judas Tadeu 
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Juliana Barbosa Soares 
Idade: 41 anos
Local do velório: Velório Municipal de Itirapuã 
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Valdir Moscardini 
Idade: 69 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Leonice Sampaio Pereira 
Idade: 78 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Avelino Antônio Soares 
Idade: 79 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Joverci Barbosa de Oliveira
Idade: Não informado
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h30

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