O aposentado Maurício da Silva, de 65 anos, preso após matar o próprio filho na noite dessa segunda-feira, 6, durante uma briga familiar no Jardim Lima, em Franca, foi solto nesta terça-feira, 7, após passar por audiência de custódia. Ele está na cadeia do Jardim Guanabara e deve ser liberado assim que o alvará de soltura ser expedido.

A decisão da Justiça considerou que o idoso é réu primário, não possui antecedentes e não representa risco à sociedade. Além disso, o juiz entendeu, em análise inicial, que há indícios de que ele tenha agido em legítima defesa de terceiros - no caso, da própria mulher.

Apesar da liberdade provisória, Maurício terá de cumprir medidas cautelares, como comparecimento periódico à Justiça, não sair da Comarca por mais de sete dias sem autorização e recolhimento domiciliar no período noturno.