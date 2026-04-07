O aposentado Maurício da Silva, de 65 anos, preso após matar o próprio filho na noite dessa segunda-feira, 6, durante uma briga familiar no Jardim Lima, em Franca, foi solto nesta terça-feira, 7, após passar por audiência de custódia. Ele está na cadeia do Jardim Guanabara e deve ser liberado assim que o alvará de soltura ser expedido.
A decisão da Justiça considerou que o idoso é réu primário, não possui antecedentes e não representa risco à sociedade. Além disso, o juiz entendeu, em análise inicial, que há indícios de que ele tenha agido em legítima defesa de terceiros - no caso, da própria mulher.
Apesar da liberdade provisória, Maurício terá de cumprir medidas cautelares, como comparecimento periódico à Justiça, não sair da Comarca por mais de sete dias sem autorização e recolhimento domiciliar no período noturno.
O caso aconteceu na noite de segunda-feira, em uma casa na rua Antônio Covas, no Jardim Lima, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, Maurício esfaqueou o filho, Andromárcio da Silva, de 45 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, o crime ocorreu após uma sequência de agressões dentro da família. Testemunhas relataram que Andromárcio já havia agredido a mãe no dia anterior e voltou a atacá-la no dia do crime.
Ainda segundo a investigação, no momento da nova agressão, Maurício teria entrado em luta corporal com o filho para defender a mulher, conseguiu tomar a faca e desferiu os golpes.
Morador de um sítio em Capetinga (MG), o aposentado estava em Franca passando o feriado com a família, quando a discussão aconteceu.
A prisão em flagrante foi considerada legal, mas a Justiça entendeu que, neste momento, medidas cautelares são suficientes e que não há necessidade de prisão preventiva. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Franca.
Andromárcio tinha passagens por furto e era dependente químico. No começo do ano, chegou a ficar desaparecido por alguns dias e foi encontrado em beco da rua Minas Gerais.
O corpo de Andromárcio será velado nesta terça-feira.
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