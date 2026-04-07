Morreu em Franca, nesta segunda-feira, 6, a investigadora aposentada da Polícia Civil, Simonea Marangoni da Silva, aos 69 anos, em decorrência de infarto. Ela deixa o marido Luís Henrique da Silva, também investigador aposentado, e dois filhos.

De acordo com informações de amigos, Simonea estava em uma chácara com familiares quando sentiu um mal-estar no domingo. Ela foi levada pelo marido a um hospital da cidade onde foi medicada e internada. Mas ela acabou morrendo nessa segunda-feira, 6.

Familiares, amigos e ex-colegas de profissão lamentam a morte de Simonea, que deixa um legado de trabalho junto à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.