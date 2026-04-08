Quando o veículo passou, o chão abriu e formou um buraco, que prendeu a parte traseira do caminhão. Imagens feitas por moradores mostram o veículo inclinado, com as rodas presas no asfalto danificado.

Um caminhão da coleta de lixo ficou parcialmente afundado depois que o asfalto cedeu no fim da tarde desta quarta-feira, 8, na rua Isabel Guilherme, no Jardim Simões, na região Oeste de Franca .

Para retirar o caminhão, foi necessário o uso de um guincho. A remoção exigiu cuidado para evitar que o buraco aumentasse ainda mais.

Equipes da Prefeitura foram até o local para avaliar os danos. A suspeita inicial é de que um vazamento subterrâneo tenha comprometido a base do asfalto, fazendo com que a via não suportasse o peso do caminhão.

O trecho foi isolado e deve passar por manutenção. A recomendação é que motoristas evitem a área até a conclusão dos reparos.