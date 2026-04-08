08 de abril de 2026
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ZONA OESTE

Caminhão afunda após rua ceder e mobiliza guincho em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Caminhão sendo puxado por guincho no Jardim Simões, em Franca
Caminhão sendo puxado por guincho no Jardim Simões, em Franca

Um caminhão da coleta de lixo ficou parcialmente afundado depois que o asfalto cedeu no fim da tarde desta quarta-feira, 8, na rua Isabel Guilherme, no Jardim Simões, na região Oeste de Franca.

Quando o veículo passou, o chão abriu e formou um buraco, que prendeu a parte traseira do caminhão. Imagens feitas por moradores mostram o veículo inclinado, com as rodas presas no asfalto danificado.

Apesar da situação, ninguém se feriu.

Para retirar o caminhão, foi necessário o uso de um guincho. A remoção exigiu cuidado para evitar que o buraco aumentasse ainda mais.

Equipes da Prefeitura foram até o local para avaliar os danos. A suspeita inicial é de que um vazamento subterrâneo tenha comprometido a base do asfalto, fazendo com que a via não suportasse o peso do caminhão.

O trecho foi isolado e deve passar por manutenção. A recomendação é que motoristas evitem a área até a conclusão dos reparos.

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