A mãe da vítima, Maria de Fátima Freitas, de 64 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e relatou que o filho, Andromarcio da Silva, de 45 anos, a agrediu no domingo, 5 e voltou a atacá-la na segunda-feira, 6 dia do crime, no Jardim Lima, em Franca. Segundo ela, ao presenciar a situação, o pai, Maurício Silva, lavrador de 65 anos, interveio para defendê-la e acabou atingindo o filho com golpes de faca.
Ainda de acordo com o depoimento, pai e filho estavam sob efeito de álcool no momento da discussão. O rapaz chegou a avançar contra a mãe novamente, quando o pai reagiu.
Inicialmente, a informação era de que os envolvidos não possuíam antecedentes criminais. No entanto, posteriormente foi confirmado que a vítima já possuía passagens pela polícia, incluindo registro com base na Lei Maria da Penha, por episódios de violência doméstica.
Familiares relataram que Andromarcio enfrentava problemas com uso de drogas. Em fevereiro deste ano, ele chegou a ficar desaparecido por cerca de um mês, período em que circularam informações de que estaria morto. No entanto, ele foi localizado pela irmã em um beco na rua Minas Gerais.
Segundo a irmã, o homem vivia como andarilho, era usuário de drogas, mas havia retornado recentemente para a casa dos pais.
Maurício Silva segue preso e à disposição da Justiça. As investigações continuam e testemunhas já começaram a ser ouvidas para esclarecer todos os detalhes do caso.
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