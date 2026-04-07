A mãe da vítima, Maria de Fátima Freitas, de 64 anos, prestou depoimento à Polícia Civil e relatou que o filho, Andromarcio da Silva, de 45 anos, a agrediu no domingo, 5 e voltou a atacá-la na segunda-feira, 6 dia do crime, no Jardim Lima, em Franca. Segundo ela, ao presenciar a situação, o pai, Maurício Silva, lavrador de 65 anos, interveio para defendê-la e acabou atingindo o filho com golpes de faca.

Ainda de acordo com o depoimento, pai e filho estavam sob efeito de álcool no momento da discussão. O rapaz chegou a avançar contra a mãe novamente, quando o pai reagiu.

Inicialmente, a informação era de que os envolvidos não possuíam antecedentes criminais. No entanto, posteriormente foi confirmado que a vítima já possuía passagens pela polícia, incluindo registro com base na Lei Maria da Penha, por episódios de violência doméstica.