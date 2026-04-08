O vereador Leandro O Patriota (PL) publicou, nesta terça-feira, 7, um vídeo em que aparece rasgando um documento relacionado a uma denúncia contra ele. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vai pedir explicações ao vereador.

De acordo com a denúncia, Patriota teria acessado a área restrita de uma unidade de saúde da rede pública de urgência, incluindo um setor onde pacientes aguardam a liberação de leitos hospitalares, e abordado acompanhantes em busca de informações assistenciais.

O documento também aponta que o vereador teria feito declarações de cunho eleitoral no local, mencionando a intenção de disputar o cargo de deputado estadual, inclusive com a indicação de um possível número de candidatura. Esse comportamento não seria isolado, ocorrendo de forma recorrente, inclusive com divulgações nas redes sociais.