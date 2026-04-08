O vereador Leandro O Patriota (PL) publicou, nesta terça-feira, 7, um vídeo em que aparece rasgando um documento relacionado a uma denúncia contra ele. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vai pedir explicações ao vereador.
De acordo com a denúncia, Patriota teria acessado a área restrita de uma unidade de saúde da rede pública de urgência, incluindo um setor onde pacientes aguardam a liberação de leitos hospitalares, e abordado acompanhantes em busca de informações assistenciais.
O documento também aponta que o vereador teria feito declarações de cunho eleitoral no local, mencionando a intenção de disputar o cargo de deputado estadual, inclusive com a indicação de um possível número de candidatura. Esse comportamento não seria isolado, ocorrendo de forma recorrente, inclusive com divulgações nas redes sociais.
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O caso foi encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. No entanto, logo após ser notificado pelo Conselho, ele gravou um vídeo, sentado em uma das escadas do prédio do Legislativo, e rasgou o documento.
Na gravação, o vereador diz que foi denunciado por fazer o que classificou como “trabalho de vereador”. “Você que fez a denúncia, continue denunciando. Se quiser, pode fazer 50 vezes, porque eu não vou parar de fiscalizar a área da saúde. Por conta dessa denúncia, eu vou fiscalizar também as UBSs (Unidades Básicas de Saúde)”.
Na sequência do vídeo, o vereador rasgou o documento.
”É um teatro”
O presidente do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar, Gilson Pelizaro (PT), disse nesta quarta-feira, 8, que assistiu ao vídeo e vai pedir explicações ao vereador.
“Aquilo lá é um teatro o que ele fez. Nós vamos notificá-lo, vamos aguardar a resposta dele e tomar as providências. Eu mostrei o vídeo ao Jurídico que me orientou a notificá-lo para dar esclarecimento a respeito do vídeo, qual documento que ele rasgou”.
O presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), afirmou que interpreta o gesto de Patriota como uma forma de questionar denúncias anônimas, que, segundo Patriota, seriam infundadas.
Ele disse ainda que não vê, de forma clara, um desrespeito à Câmara, mas ressaltou que vai aguardar o posicionamento do Conselho de Ética sobre o caso.
“Vou aguardar a posição da Comissão para saber se rasgar um documento da Câmara se enquadra em decoro. Pelo que eu vi, ele estava fazendo um desabafo. Mas vou esperar uma posição do Conselho de Ética”, finalizou.
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