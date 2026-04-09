Um gesto de solidariedade transformou a Páscoa de uma família da Zona Sul de Franca. O pequeno Joelson Fernandes Filho, de 7 anos, que estava doente com febre e vômito, teve o desejo de ganhar uma cesta de Páscoa atendido após a mãe, Rita de Cássia Pereira Fernandes, de 43 anos, buscar ajuda junto às forças de segurança. A mobilização resultou na entrega de chocolates por policiais militares e marcou o fim de semana da família.
Segundo Rita, o filho não parava de falar sobre o presente, mesmo debilitado. “Ele estava doente, com febre, vômito, e insistia em falar da cesta de Páscoa. Eu não tinha dinheiro e nem esperança, só a minha fé”, contou.
Sem condições financeiras, ela decidiu agir. “Eu comecei a ligar: liguei para ambulância, bombeiro, polícia… até que um cabo me atendeu. Eu passei a situação como se fosse uma ocorrência”, relatou. O pedido, incomum, acabou sensibilizando os policiais.
Ainda com o menino doente, a família foi surpreendida. “Eu jamais imaginaria que, com meu filho daquele jeito, a cesta ia chegar. E chegou através do cabo Júlio e da mulher dele, Andréia, com um coração enorme. Naquele momento, tudo mudou”, disse emocionada.
A corrente de solidariedade não parou por aí. No mesmo sábado, 4, a família recebeu uma nova visita, desta vez de policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, através do tenente Lyon, o Cabo Bruno e o Cabo Danilo, que levaram mais ovos de Páscoa. “No final da tarde, eles voltaram com mais presentes. Foi uma surpresa atrás da outra”, lembrou Rita.
Para ela, o momento foi marcante não apenas pelos chocolates, mas pelo significado. “Foi uma Páscoa recheada de alegria, de momentos especiais que nunca vão ser esquecidos. Em meio a tantas lutas e dor, tudo deu certo”, afirmou.
Joelson ainda teve a oportunidade de conhecer o dia a dia dos policiais. Em celebração ao seu aniversário, o pequeno visitou o 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior e pôde ter um dia como "policial". "Desde os 4 aninhos ele é apaixonado pela polícia", relembra a mãe.
Mãe solo de três filhos e avó de um bebê de oito meses, Rita disse que o episódio reforçou sua fé. “Eu vi como Deus é tremendo, maravilhoso. Mesmo sem dinheiro, usando só a minha fé, tudo se transformou. Hoje eu só tenho a agradecer à Polícia Militar e a Deus, em primeiro lugar.”
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