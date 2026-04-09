Um gesto de solidariedade transformou a Páscoa de uma família da Zona Sul de Franca. O pequeno Joelson Fernandes Filho, de 7 anos, que estava doente com febre e vômito, teve o desejo de ganhar uma cesta de Páscoa atendido após a mãe, Rita de Cássia Pereira Fernandes, de 43 anos, buscar ajuda junto às forças de segurança. A mobilização resultou na entrega de chocolates por policiais militares e marcou o fim de semana da família.

Segundo Rita, o filho não parava de falar sobre o presente, mesmo debilitado. “Ele estava doente, com febre, vômito, e insistia em falar da cesta de Páscoa. Eu não tinha dinheiro e nem esperança, só a minha fé”, contou.

Sem condições financeiras, ela decidiu agir. “Eu comecei a ligar: liguei para ambulância, bombeiro, polícia… até que um cabo me atendeu. Eu passei a situação como se fosse uma ocorrência”, relatou. O pedido, incomum, acabou sensibilizando os policiais.