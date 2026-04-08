O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) divulgou, na tarde desta quarta-feira, 8, que a Prefeitura de Franca abriu licitação para contratar uma empresa responsável pela reforma do prédio do antigo Colégio Champagnat, no Centro da cidade.

De acordo com Alexandre, essa é a “primeira fase da etapa de reforma completa” do Champagnat. Neste edital, o investimento previsto para a obra é de R$ 998.523,88.

Tombado como patrimônio histórico da cidade, o prédio está interditado pela Defesa Civil há cerca de seis anos, diante do risco de desabamento em algumas áreas. A estrutura apresenta rachaduras em paredes e danos no telhado.