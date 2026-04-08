O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) divulgou, na tarde desta quarta-feira, 8, que a Prefeitura de Franca abriu licitação para contratar uma empresa responsável pela reforma do prédio do antigo Colégio Champagnat, no Centro da cidade.
De acordo com Alexandre, essa é a “primeira fase da etapa de reforma completa” do Champagnat. Neste edital, o investimento previsto para a obra é de R$ 998.523,88.
Tombado como patrimônio histórico da cidade, o prédio está interditado pela Defesa Civil há cerca de seis anos, diante do risco de desabamento em algumas áreas. A estrutura apresenta rachaduras em paredes e danos no telhado.
De acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável por executar o reforço estrutural do prédio e corrigir problemas identificados na estrutura, como trincas, infiltrações e desgastes ao longo do tempo. O projeto prevê uma série de intervenções, que vão desde serviços preliminares e demolições pontuais até a recuperação das estruturas, tratamento de fissuras, impermeabilização e reparos em pisos, cobertura e sistema hidráulico.
O edital também estabelece que a contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a execução completa da obra, seguindo as exigências técnicas previstas no projeto.
A escolha da empresa será feita por meio de concorrência eletrônica, com critério de menor preço.
Após a definição da vencedora, a empresa será convocada para assinar o contrato em até cinco dias úteis. O edital prevê ainda a aplicação de penalidades em caso de descumprimento.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Alexandre Ferreira informou que as empresas terão até o dia 27 de abril para enviar as propostas para assumir a obra. “É a primeira fase da etapa de reforma completa do colégio, um prédio centenário que é o cartão-postal de nossa cidade”.
O prédio, que fica na avenida Champagnat, foi inaugurado em 1917 e foi tombado em 1997 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca.
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