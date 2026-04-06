Foi identificado como Andromarcio da Silva, de 45 anos, o homem morto pelo próprio pai, de 65 anos, durante uma briga na noite desta segunda-feira, 6, na rua Antônio Covas, no Parque dos Lima, na região Sul de Franca.

Segundo testemunhas, o pai da vítima é morador de Capetinga (MG) e teria vindo à cidade para passar o feriado de Páscoa com a família.

Ainda de acordo com relatos, os dois passaram o fim de semana ingerindo bebidas alcoólicas. Na noite desta segunda-feira, eles começaram a discutir, e a briga evoluiu para uma luta corporal.