Foi identificado como Andromarcio da Silva, de 45 anos, o homem morto pelo próprio pai, de 65 anos, durante uma briga na noite desta segunda-feira, 6, na rua Antônio Covas, no Parque dos Lima, na região Sul de Franca.
Segundo testemunhas, o pai da vítima é morador de Capetinga (MG) e teria vindo à cidade para passar o feriado de Páscoa com a família.
Ainda de acordo com relatos, os dois passaram o fim de semana ingerindo bebidas alcoólicas. Na noite desta segunda-feira, eles começaram a discutir, e a briga evoluiu para uma luta corporal.
Durante o confronto, o pai atingiu o filho com um golpe de punhal na região do peito, próximo à axila.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou os procedimentos de reanimação, mas a vítima entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.
O pai permaneceu no local após o crime e foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso está sendo registrado.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.
O corpo do Andromarcio foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.
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