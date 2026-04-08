Uma pessoa ficou ferida em uma colisão frontal registrada na tarde desta quarta-feira, 8, na rua das Orquídeas, no Jardim Flórida, na região Sul de Franca.
Um Nissan Kicks preto e um Honda Civic prata se envolveram em uma colisão frontal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos invadiu a pista contrária, causando o acidente. Não foi informado qual dos veículos cometeu a transgressão.
A motorista do Civic foi socorrida pela equipe de resgate com ferimentos leves e encaminhada para atendimento médico. As frentes dos carros ficaram destruídas.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Parte da via precisou ser interditada até a remoção dos carros.
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