Uma pessoa ficou ferida em uma colisão frontal registrada na tarde desta quarta-feira, 8, na rua das Orquídeas, no Jardim Flórida, na região Sul de Franca.

Um Nissan Kicks preto e um Honda Civic prata se envolveram em uma colisão frontal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos veículos invadiu a pista contrária, causando o acidente. Não foi informado qual dos veículos cometeu a transgressão.

A motorista do Civic foi socorrida pela equipe de resgate com ferimentos leves e encaminhada para atendimento médico. As frentes dos carros ficaram destruídas.