João Mendes Silva, de 48 anos, morreu em um acidente de trabalho em uma madeireira às margens da rodovia MG-050, em Passos (MG), a 106 km de Franca, na tarde da última segunda-feira, 6.
Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 14h, ele realizava o tratamento de madeira utilizando uma máquina autoclave. Durante o reaperto de parafusos do equipamento, que ainda estava em funcionamento, houve a explosão da tampa frontal da máquina.
Com o impacto, João foi atingido e arremessado a cerca de 23 metros, sofrendo ferimentos graves, principalmente na região do rosto.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou a morte da vítima.
Em nota, a empresa Qualiserv lamentou a morte do funcionário. Segundo a madeireira, João trabalhava no local há mais de cinco anos, tinha experiência no manuseio da autoclave e era responsável por treinar outros funcionários. A empresa afirmou ainda que o equipamento passava por manutenções periódicas e nunca havia apresentado falhas.
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas do acidente.
O corpo de João Mendes Silva foi sepultado nesta terça-feira, 7, no Cemitério Municipal de Jacuí (MG).
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