João Mendes Silva, de 48 anos, morreu em um acidente de trabalho em uma madeireira às margens da rodovia MG-050, em Passos (MG), a 106 km de Franca, na tarde da última segunda-feira, 6.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 14h, ele realizava o tratamento de madeira utilizando uma máquina autoclave. Durante o reaperto de parafusos do equipamento, que ainda estava em funcionamento, houve a explosão da tampa frontal da máquina.

Com o impacto, João foi atingido e arremessado a cerca de 23 metros, sofrendo ferimentos graves, principalmente na região do rosto.