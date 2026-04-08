08 de abril de 2026
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DURANTE O TRABALHO

Homem morre após explosão de máquina em madeireira em Passos (MG)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
João Mendes Silva, de 48 anos, que morreu após acidente de trabalho em Passos
João Mendes Silva, de 48 anos, que morreu após acidente de trabalho em Passos

João Mendes Silva, de 48 anos, morreu em um acidente de trabalho em uma madeireira às margens da rodovia MG-050, em Passos (MG), a 106 km de Franca, na tarde da última segunda-feira, 6.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 14h, ele realizava o tratamento de madeira utilizando uma máquina autoclave. Durante o reaperto de parafusos do equipamento, que ainda estava em funcionamento, houve a explosão da tampa frontal da máquina.

Com o impacto, João foi atingido e arremessado a cerca de 23 metros, sofrendo ferimentos graves, principalmente na região do rosto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou a morte da vítima.

Em nota, a empresa Qualiserv lamentou a morte do funcionário. Segundo a madeireira, João trabalhava no local há mais de cinco anos, tinha experiência no manuseio da autoclave e era responsável por treinar outros funcionários. A empresa afirmou ainda que o equipamento passava por manutenções periódicas e nunca havia apresentado falhas.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve apontar as causas do acidente.

O corpo de João Mendes Silva foi sepultado nesta terça-feira, 7, no Cemitério Municipal de Jacuí (MG).

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