O MEC Livros, aplicativo lançado pelo Ministério da Educação na última segunda-feira, 6, oferece acesso gratuito a quase oito mil obras literárias em formato digital. A plataforma funciona como uma biblioteca pública online, permitindo leitura e empréstimo de livros diretamente pelo celular, computador ou via integração com o portal gov.br, com o objetivo de ampliar o acesso à leitura no país.
Entre os títulos disponíveis, há obras de autores brasileiros e estrangeiros, incluindo nomes consagrados da literatura. O acervo reúne tanto livros autorais — como lançamentos e best-sellers — quanto obras em domínio público, que podem ser baixadas no formato ePub.
Além da leitura, o aplicativo oferece recursos de personalização, como ajuste de fonte e contraste, além de elementos de gamificação para tornar a experiência mais interativa. O sistema também conta com notificações automatizadas e suporte de um agente de inteligência artificial (IA) para tirar dúvidas dos usuários durante a leitura.
O MEC destacou ainda que a ferramenta foi desenvolvida para ser acessível em diferentes dispositivos, incluindo smartphones com sistema Android e computadores, ampliando o alcance da iniciativa.
Novo app de idiomas a caminho
Durante o anúncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipou o lançamento de um segundo aplicativo: o MEC Idiomas. A nova plataforma deve oferecer cerca de 800 aulas de inglês e espanhol, com ensino autoinstrutivo.
Segundo o governo, o conteúdo será dividido em seis níveis, do básico ao avançado, e contará com suporte de inteligência artificial para prática de conversação, testes de proficiência, notificações e reforço de conteúdo.
De acordo com o MEC, o investimento previsto para a iniciativa é de R$ 1,68 milhão por ano, com capacidade de atender até 16 mil estudantes por semestre.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.