O MEC Livros, aplicativo lançado pelo Ministério da Educação na última segunda-feira, 6, oferece acesso gratuito a quase oito mil obras literárias em formato digital. A plataforma funciona como uma biblioteca pública online, permitindo leitura e empréstimo de livros diretamente pelo celular, computador ou via integração com o portal gov.br, com o objetivo de ampliar o acesso à leitura no país.

Entre os títulos disponíveis, há obras de autores brasileiros e estrangeiros, incluindo nomes consagrados da literatura. O acervo reúne tanto livros autorais — como lançamentos e best-sellers — quanto obras em domínio público, que podem ser baixadas no formato ePub.

Além da leitura, o aplicativo oferece recursos de personalização, como ajuste de fonte e contraste, além de elementos de gamificação para tornar a experiência mais interativa. O sistema também conta com notificações automatizadas e suporte de um agente de inteligência artificial (IA) para tirar dúvidas dos usuários durante a leitura.