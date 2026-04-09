A dor da perda e o pedido por justiça marcam o relato de Rosângela de Souza, mãe de Lauane de Souza Osório, de 27 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro, no domingo de Páscoa, 5, em Patrocínio Paulista.

Em meio à comoção, Rosângela afirmou esperar que Lucas Ferreira da Silva, de 36 anos, acusado do crime, pague pelo que fez. O suspeito se entregou à polícia na terça-feira, 7, acompanhado de sua advogada, e permanece preso.

“Graças a Deus esse monstro foi preso”, desabafou a mãe da vítima.