A dor da perda e o pedido por justiça marcam o relato de Rosângela de Souza, mãe de Lauane de Souza Osório, de 27 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro, no domingo de Páscoa, 5, em Patrocínio Paulista.
Em meio à comoção, Rosângela afirmou esperar que Lucas Ferreira da Silva, de 36 anos, acusado do crime, pague pelo que fez. O suspeito se entregou à polícia na terça-feira, 7, acompanhado de sua advogada, e permanece preso.
“Graças a Deus esse monstro foi preso”, desabafou a mãe da vítima.
Segundo ela, a família vivia sob constantes ameaças por parte do agressor. O relacionamento entre Lauane e Lucas já era marcado por episódios de violência, traições e conflitos frequentes.
“Ele já tinha traído minha filha e batido nela várias vezes”, relatou.
A situação era ainda mais grave, segundo a mãe, porque o homem também ameaçava a filha do casal, uma criança de apenas 7 anos. “Ele dizia, ‘ou você ou sua família vão embora’”, contou.
Rosângela afirma que a família não tinha paz diante do comportamento do agressor. “A gente não tinha sossego”, disse.
Agora, diante da prisão do suspeito, familiares e amigos pedem justiça e esperam que o caso tenha a devida punição. "Queremos justiça!"
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.