Após a denúncia de que um estudante de 6 anos teria sido agredido, uma professora da Escola Municipal "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", na Vila São Sebastião, zona oeste de Franca, foi demitida nessa quarta-feira, 8.

A agressão contra o menino de 6 anos teria ocorrido no dia 30 de março. O caso veio à tona após registro de boletim de ocorrência, e nessa quarta a Secretaria Municipal de Educação informou que a funcionária envolvida foi dispensada de suas funções.

De acordo com o boletim de ocorrência, a madrinha - também avó materna - da criança procurou a Polícia Civil após identificar arranhões e vergões no peito e nas costas do menino. As lesões teriam sido percebidas após o banho.