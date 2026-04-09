Após a denúncia de que um estudante de 6 anos teria sido agredido, uma professora da Escola Municipal "Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci", na Vila São Sebastião, zona oeste de Franca, foi demitida nessa quarta-feira, 8.
A agressão contra o menino de 6 anos teria ocorrido no dia 30 de março. O caso veio à tona após registro de boletim de ocorrência, e nessa quarta a Secretaria Municipal de Educação informou que a funcionária envolvida foi dispensada de suas funções.
De acordo com o boletim de ocorrência, a madrinha - também avó materna - da criança procurou a Polícia Civil após identificar arranhões e vergões no peito e nas costas do menino. As lesões teriam sido percebidas após o banho.
A responsável foi orientada a encaminhar o menino para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e apresentou fotos e vídeos das lesões, que foram anexados ao boletim.
Em nota, nessa quarta, a Secretaria de Educação informou que a funcionária citada atua como professora de apoio, contratada por uma entidade, e que já foi desligada de suas funções. A pasta também ressaltou que continua oferecendo todo o respaldo necessário à família da criança.
Criança diz que foi agredida no horário de descanso
Segundo o relato do menino, o episódio ocorreu durante o horário de descanso na escola. Ele afirmou que pediu água, mas teve o pedido negado e, em seguida, teria sido segurado pelo braço e empurrado contra a parede.
A criança também disse que pediu para que a professora entrasse em contato com sua responsável, mas ela teria se recusado, afirmando: “Quem manda aqui sou eu”. O aluno identificou a autora como uma professora, que não seria a titular da turma.
Polícia Civil investiga o caso
O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil deve ouvir os envolvidos para esclarecer as circunstâncias. A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal, contado a partir da identificação da autora.
"Eu pretendo dar continuidade ao caso na esfera criminal. Quero exercer meu direito de representação dentro do prazo informado", informou a mãe.
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