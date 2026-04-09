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Últimos dias de inscrições do concurso para Policial Penal

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
Remuneração inicial corresponde a R$ 4,6 mil na Polícia Penal
Remuneração inicial corresponde a R$ 4,6 mil na Polícia Penal

Nesta sexta, 10, às 16h, encerram-se as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. São oferecidas 1.100 vagas para homens e mulheres ingressarem na carreira de Policial Penal. 

A avaliação dos candidatos começará pela prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio, no período da tarde, das 14h às 17h. O concurso será composto por etapas eliminatórias - incluindo aferição de estatura e teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

As provas objetivas serão aplicadas pelo Instituto AOCP. As inscrições poderão ser efetivadas no site: www.institutoaocp.org.br.

Requisitos e remuneração

Para concorrer, os candidatos devem atender a critérios básicos previstos em lei, como:

  • idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos (na data de encerramento das inscrições);
  • diploma de nível superior em qualquer área;
  • Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 4.695,60, valor que pode ser complementado com adicionais, como insalubridade, e benefícios, como auxílio-alimentação e transporte.

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