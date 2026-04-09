Nesta sexta, 10, às 16h, encerram-se as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. São oferecidas 1.100 vagas para homens e mulheres ingressarem na carreira de Policial Penal.

A avaliação dos candidatos começará pela prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio, no período da tarde, das 14h às 17h. O concurso será composto por etapas eliminatórias - incluindo aferição de estatura e teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

As provas objetivas serão aplicadas pelo Instituto AOCP. As inscrições poderão ser efetivadas no site: www.institutoaocp.org.br.

Requisitos e remuneração