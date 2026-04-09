Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 7, na rua Denizar Trevizani, no Jardim Aeroporto III, em Franca, local conhecido por recorrentes denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações diretas, além de denúncias via disque-denúncia, indicando que um indivíduo com características específicas estaria vendendo drogas nas proximidades de uma adega.
Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e avistaram o suspeito em frente ao estabelecimento. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no local, sendo abordado em seguida.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram quatro eppendorfs com substância semelhante à cocaína no bolso da bermuda, além de R$ 192 em dinheiro. Segundo a denúncia, o suspeito utilizava um terreno baldio próximo para armazenar os entorpecentes.
Em diligência no local indicado, os policiais localizaram mais 100 eppendorfs contendo substância aparentando ser cocaína, totalizando mais de 100 porções apreendidas.
A abordagem ocorreu em frente à Escola Municipal "José Mário Faleiros", o que chamou ainda mais a atenção das autoridades.
O suspeito optou por permanecer em silêncio no momento da abordagem. Já na delegacia, negou a prática de tráfico, alegando que o dinheiro encontrado seria fruto de seu trabalho como servente de pedreiro e que nenhuma droga estaria em sua posse.
Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante. As drogas e o dinheiro foram apreendidos, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
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