Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 7, na rua Denizar Trevizani, no Jardim Aeroporto III, em Franca, local conhecido por recorrentes denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações diretas, além de denúncias via disque-denúncia, indicando que um indivíduo com características específicas estaria vendendo drogas nas proximidades de uma adega.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e avistaram o suspeito em frente ao estabelecimento. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no local, sendo abordado em seguida.