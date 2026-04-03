A rotatória da avenida São Vicente e Jaime Tellini, entre o Residencial Polo Club e o Residencial Zanetti, na zona sul de Franca, voltou a ser alvo de reclamações após novos incidentes registrados nesta semana. Mesmo três meses após a inauguração das mudanças viárias, ocorrida em 7 de janeiro, motoristas e moradores apontam problemas de circulação e risco de acidentes no local.

Em um dos casos, no dia 5 de abril, uma caminhonete não conseguiu completar a curva e passou por cima dos prismas de concreto que delimitam a pista. Pelo menos dois dispositivos foram derrubados. No mesmo dia, um outro veículo cometeu o mesmo erro, passando por cima dos prismas.

Moradores afirmam que situações como essa têm sido frequentes, especialmente envolvendo veículos maiores, devido ao espaço reduzido entre as faixas após a reconfiguração viária.