A rotatória da avenida São Vicente e Jaime Tellini, entre o Residencial Polo Club e o Residencial Zanetti, na zona sul de Franca, voltou a ser alvo de reclamações após novos incidentes registrados nesta semana. Mesmo três meses após a inauguração das mudanças viárias, ocorrida em 7 de janeiro, motoristas e moradores apontam problemas de circulação e risco de acidentes no local.
Em um dos casos, no dia 5 de abril, uma caminhonete não conseguiu completar a curva e passou por cima dos prismas de concreto que delimitam a pista. Pelo menos dois dispositivos foram derrubados. No mesmo dia, um outro veículo cometeu o mesmo erro, passando por cima dos prismas.
Moradores afirmam que situações como essa têm sido frequentes, especialmente envolvendo veículos maiores, devido ao espaço reduzido entre as faixas após a reconfiguração viária.
"Ficou horrível. A impressão que dá é que espremeram tudo para caber mais um carro. As faixas ficaram muito curtas e apertadas. Se passar um caminhão e um carro lado a lado, é perigoso ralar a lataria", desabafou Carlos Mendes, morador do Residencial Zanetti.
A principal crítica dos usuários da via é a redução do espaço de circulação. Com a ampliação de duas para três faixas, motoristas relatam que o trecho ficou estreito, dificultando a passagem simultânea e aumentando o risco de colisões.
Outro episódio já havia chamado a atenção logo nos primeiros dias após a inauguração da obra. Na ocasião, um caminhão ficou travado entre os prismas e um poste na faixa exclusiva de acesso à avenida Jaime Tellini, bloqueando o trânsito e obrigando motoristas a desviarem por dentro de um posto de combustíveis.
Prefeitura diz que não identificou limitações na via
O portal GCN/Sampi procurou a Secretaria de Segurança, que informou que, antes da instalação da sinalização e da execução das obras no local, foram realizados testes com carretas e caminhões, não sendo identificada qualquer limitação na via.
A pasta ressalta ainda que os motoristas podem utilizar as outras duas faixas disponíveis, realizar o contorno pela rotatória e acessar a avenida Jaime Tellini, no sentido Jardim Paraty.
Em entrevista no dia 22 de janeiro, ao programa Show da Manhã, de Valdes Rodrigues, na rádio Difusora, o secretário de Segurança de Franca, Major Osvaldo de Oliveira Júnior, mais conhecido como Major Júnior, também disse que a nova faixa implantada à direita, que possibilita os veículos transitarem sem parar na rotatória, representa uma fluidez de 40% do trânsito no local.
“As adequações que foram feitas naquela rotatória foram visando a dar maior fluxo, maior rapidez a esse trânsito. Então, foi feita ali uma passagem para a direita livre, e que isso aí vai representar um adianto de pelo menos 40% no fluxo de veículos.”
Outro questionamento foi em relação aos prismas acompanhando o calçamento, que estariam impedindo os veículos de acessarem o posto de combustível próximo. “O motorista realmente não vai ficar com o mesmo espaço que tinha antes, isso não tem como. O espaço foi adequado, inclusive, com as medidas que atendem a legislação. São prismas para garantir a segurança de quem faz essa entrada ali à direita. Tanto a entrada quanto a saída do posto, elas estão totalmente preservadas.”
O secretário finalizou dizendo que toda mudança requer adaptações. “É impossível você garantir, por exemplo, uma faixa de direita livre sem você fazer adequações nas dimensões das demais faixas. Novas adequações estão sendo feitas”.
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