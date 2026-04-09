O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) anunciou a abertura de 78 vagas de estágio em Franca nesta semana, conforme o Boletim Semanal de Vagas. As oportunidades são voltadas principalmente a estudantes do ensino médio e de cursos superiores, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho.

Em Franca, há vagas nas áreas de administração (6), marketing (5) e educação (2). Do total, a maior parte das oportunidades - 59 vagas - é destinada a estudantes do ensino médio. Também há vagas específicas para comunicação (3), esportes (2) e construção civil (1), ampliando o leque de áreas contempladas.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro no portal oficial do Ciee (clique aqui). É importante manter os dados atualizados, como CEP, e-mail e telefone, para garantir o acesso às oportunidades.