O Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) anunciou a abertura de 78 vagas de estágio em Franca nesta semana, conforme o Boletim Semanal de Vagas. As oportunidades são voltadas principalmente a estudantes do ensino médio e de cursos superiores, com foco na inserção de jovens no mercado de trabalho.
Em Franca, há vagas nas áreas de administração (6), marketing (5) e educação (2). Do total, a maior parte das oportunidades - 59 vagas - é destinada a estudantes do ensino médio. Também há vagas específicas para comunicação (3), esportes (2) e construção civil (1), ampliando o leque de áreas contempladas.
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem realizar cadastro no portal oficial do Ciee (clique aqui). É importante manter os dados atualizados, como CEP, e-mail e telefone, para garantir o acesso às oportunidades.
Na plataforma, os candidatos também podem acessar cursos gratuitos, além de complementar o perfil com vídeo de apresentação e redação on-line, recursos que aumentam as chances de contratação.
O WhatsApp (11) 3003-2433 está disponível para contato.
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