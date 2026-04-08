O homem acusado de matar a ex-companheira a facadas no domingo de Páscoa, 5, em Patrocínio Paulista, se entregou à polícia na tarde dessa terça-feira, 7, em Franca. Lucas Ferreira da Silva, de 36 anos, se apresentou espontaneamente na CPJ (Central de Polícia Judiciária) por volta das 12h, acompanhado da advogada Gabriela Santiago Santos. Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, e ele permanecerá preso.
Lucas é apontado como autor do assassinato de Lauany de Souza Osório, de 27 anos, crime ocorrido no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da Apae de Patrocínio. O caso é investigado como feminicídio.
O crime aconteceu apenas 15 dias após o fim do relacionamento de sete anos entre a vítima e o suspeito. A relação, segundo apurado, já era marcada por ameaças e conflitos constantes, e Lauany possuía medida protetiva contra o ex-companheiro.
Ainda no fim de semana, Lucas teria ido até a casa da família da vítima, na zona rural, onde fez ameaças contra Lauany, contra a filha do casal, de apenas 7 anos, e também contra o pai da jovem.
Mesmo diante do clima de tensão, Lauany passou o domingo com familiares. Em determinado momento, saiu para entregar um cartão a uma amiga, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro.
Os dois discutiram, e a jovem tentou fugir. Desesperada, correu pelas ruas pedindo ajuda e chegou a se abrigar em uma residência próxima. No entanto, o agressor a perseguiu, invadiu o imóvel e a atacou com extrema violência.
Lauany foi atingida por pelo menos dez golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local onde buscava socorro. Moradores relataram ter ouvido gritos por volta das 16h20.
Após o crime, o suspeito fugiu a pé. Informações indicavam que ele usava uma camisa rosa no momento da fuga, o que auxiliou nas buscas realizadas pela Polícia Militar.
Com a apresentação do acusado na delegacia, o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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