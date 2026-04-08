O homem acusado de matar a ex-companheira a facadas no domingo de Páscoa, 5, em Patrocínio Paulista, se entregou à polícia na tarde dessa terça-feira, 7, em Franca. Lucas Ferreira da Silva, de 36 anos, se apresentou espontaneamente na CPJ (Central de Polícia Judiciária) por volta das 12h, acompanhado da advogada Gabriela Santiago Santos. Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, e ele permanecerá preso.

Lucas é apontado como autor do assassinato de Lauany de Souza Osório, de 27 anos, crime ocorrido no bairro João Lopes Sobrinho, nas proximidades da Apae de Patrocínio. O caso é investigado como feminicídio.

O crime aconteceu apenas 15 dias após o fim do relacionamento de sete anos entre a vítima e o suspeito. A relação, segundo apurado, já era marcada por ameaças e conflitos constantes, e Lauany possuía medida protetiva contra o ex-companheiro.