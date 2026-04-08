Câmeras de segurança registraram o momento exato da batida que resultou no capotamento de um furgão na noite desta terça-feira, 7, na avenida Francisco Ermando Pulicano, no bairro João Liporoni, na região oeste de Franca.
As imagens mostram o instante em que uma picape branca invade a via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória e atinge o furgão, provocando um forte impacto. Com a colisão, o veículo atingido perde o controle, capota e para no canteiro central da avenida.
De acordo com as informações, o acidente envolveu uma Chevrolet Montana branca e o furgão também na cor branca. O motorista da picape teria realizado um retorno na avenida sem obedecer à sinalização, causando a batida.
No furgão estavam um homem e uma mulher. A passageira ficou ferida e precisou de atendimento após o acidente. O estado de saúde dela não foi detalhado.
O vídeo do circuito de segurança mostra como foi a colisão e o capotamento, evidenciando a violência do impacto.
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