08 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Vídeo mostra momento de batida que fez furgão capotar em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmeras de Segurança
Momento da batida que fez furgão capotar foi registrado por câmeras
Momento da batida que fez furgão capotar foi registrado por câmeras

Câmeras de segurança registraram o momento exato da batida que resultou no capotamento de um furgão na noite desta terça-feira, 7, na avenida Francisco Ermando Pulicano, no bairro João Liporoni, na região oeste de Franca. 

As imagens mostram o instante em que uma picape branca invade a via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória e atinge o furgão, provocando um forte impacto. Com a colisão, o veículo atingido perde o controle, capota e para no canteiro central da avenida.

De acordo com as informações, o acidente envolveu uma Chevrolet Montana branca e o furgão também na cor branca. O motorista da picape teria realizado um retorno na avenida sem obedecer à sinalização, causando a batida.

No furgão estavam um homem e uma mulher. A passageira ficou ferida e precisou de atendimento após o acidente. O estado de saúde dela não foi detalhado.

O vídeo do circuito de segurança mostra como foi a colisão e o capotamento, evidenciando a violência do impacto.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários