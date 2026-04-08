A contagem regressiva para o show de Henrique & Juliano em Franca já começou. A poucos dias do evento, marcado para este sábado, 11, as equipes trabalham em ritmo acelerado na montagem da megaestrutura anexa ao Franca Shopping, que receberá milhares de pessoas a partir das 18h.

Palco, camarotes, bares, áreas de alimentação, banheiros e toda a estrutura dos setores já começam a tomar forma no espaço. Segundo a organização, a procura pelos ingressos superou as expectativas e o evento está próximo de registrar “sold out”, com os últimos convites disponíveis para venda.

A expectativa é de casa cheia para a apresentação da dupla sertaneja, considerada atualmente uma das mais populares do país. Além de Henrique & Juliano, o evento terá shows de Léo Foguete, Rayane & Rafaela e Oba Oba Samba House.

Para facilitar o acesso do público, a organização preparou duas entradas para o evento, localizadas nas avenidas Rio Amazonas e Rio Negro. A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência para evitar filas e garantir uma entrada mais tranquila.

Um dos espaços mais disputados é o setor Black, que contará com um “paredão de chopp”, atendimento personalizado e buffet exclusivo durante toda a festa. O espaço também terá open bar premium, open food e vista privilegiada para o palco.

No setor Black, estarão disponíveis chope, cerveja, uísque 12 anos, gin, vodca premium, Campari, água de coco, tônica, refrigerante, suco e água. Já o buffet foi pensado para oferecer mais conforto ao público, com serviço diferenciado e ambiente reservado.

Além do setor Black, o evento conta com outras opções para diferentes perfis de público. A pista “Última Saudade” é voltada para quem busca curtir o show com mais liberdade, sem open bar. Já a área VIP “Vidinha de Balada” oferece open bar de cerveja, vodka, refrigerante e água, enquanto o setor Gold “Aquela Pessoa” proporciona uma experiência mais próxima do palco, com open bar que inclui uísque 8 anos.

Todos os espaços contam com estrutura própria de bares e banheiros, garantindo conforto durante toda a festa. Os valores variam R$ 90 a R$ 600 - dependendo do setor escolhido.

Os ingressos seguem à venda pelo site Guinchê Web e no Franca Shopping, mas a orientação da organização é para que o público garanta a entrada o quanto antes, já que a expectativa é de esgotamento ainda antes do sábado.

Serviço

Evento: Henrique & Juliano e Convidados

Data: sábado, 11 de abril

Horário: a partir das 18h

Local: área anexa ao Franca Shopping

Entradas: avenidas Rio Amazonas e Rio Negro

Atrações: Henrique & Juliano, Léo Foguete, Rayane & Rafaela e Oba Oba Samba House

Ingressos: últimos lotes à venda online e em pontos físicos.

Site: www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-franca_50816