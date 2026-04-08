O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou nesta segunda-feira, 6, o Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como “Lista Suja”. Entre os novos registros, há empregadores da região de Franca, somando mais de 160 trabalhadores resgatados em diferentes ocorrências.

A inclusão ocorre após a conclusão de processos administrativos, garantindo direito de defesa. Uma vez na lista, o empregador passa a enfrentar restrições, como dificuldade de acesso a crédito em bancos públicos e privados, além de sofrer impactos reputacionais.

Na nova atualização, diversos empregadores da região de Franca e cidades próximas aparecem no cadastro, com casos registrados principalmente no setor agrícola e de serviços.

Empresas e empregadores da região incluídos