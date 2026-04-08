As inscrições para as funções de engenheiro de segurança do trabalho e fonoaudiólogo na área de audiologia do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, estão abertas e vão até sexta-feira, 10, às 14h. Um dos salários ultrapassa R$ 12 mil.

As duas vagas serão no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e terão benefícios. Confira:

Fonoaudiólogo para audiologia

A função de fonoaudiólogo para atuar na área de audiologia tem taxa de inscrição de R$ 120,00. A carga horária da função é de 30 horas semanais com salário de R$ 4.309,55, além de vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte.