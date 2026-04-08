As inscrições para as funções de engenheiro de segurança do trabalho e fonoaudiólogo na área de audiologia do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca, estão abertas e vão até sexta-feira, 10, às 14h. Um dos salários ultrapassa R$ 12 mil.
As duas vagas serão no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e terão benefícios. Confira:
Fonoaudiólogo para audiologia
A função de fonoaudiólogo para atuar na área de audiologia tem taxa de inscrição de R$ 120,00. A carga horária da função é de 30 horas semanais com salário de R$ 4.309,55, além de vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte.
O fonoaudiólogo com atuação em audiologia clínica será responsável por realizar avaliações e diagnósticos audiológicos em pacientes de diferentes faixas etárias, desde recém-nascidos até idosos, utilizando técnicas comportamentais, eletroacústicas e eletrofisiológicas conforme protocolos estabelecidos.
Entre as atividades estão a execução de exames como audiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas e potenciais evocados auditivos, além da definição de condutas, acompanhamento e intervenção em distúrbios da audição.
O profissional também deve orientar pacientes e familiares, participar de discussões de casos com equipes multiprofissionais, emitir pareceres técnicos, registrar atendimentos em prontuário, atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão, supervisionar alunos e estagiários, além de zelar pela biossegurança, organização e conservação dos equipamentos e manter-se atualizado quanto às inovações da área.
Para o exercício da função, é exigido que o candidato tenha 18 anos completos, diploma de graduação em fonoaudiologia ou declaração de conclusão do curso expedida por instituição oficial ou reconhecida, além de registro profissional ativo no respectivo conselho de classe do Estado de São Paulo.
Engenheiro de segurança do trabalho
Já para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, a taxa de inscrição também é de R$ 120,00. O salário será de R$ 12.882,38, com uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, também com vale-alimentação de R$ 500,00 e vale-transporte.
O engenheiro de segurança do trabalho será responsável por supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente as atividades relacionadas à segurança nos ambientes laborais, incluindo a análise das condições de trabalho, identificação de riscos e proposição de medidas de controle. Entre as atribuições estão a realização de vistorias, perícias e emissão de laudos técnicos, o planejamento e implementação de programas de prevenção de acidentes, a elaboração de projetos de sistemas de segurança e proteção contra incêndios, além da atuação na investigação de acidentes e na definição de ações corretivas.
O profissional também deve acompanhar obras e serviços, orientar treinamentos, participar da elaboração de normas e políticas internas, fiscalizar o uso de equipamentos de proteção, contribuir para a organização de comissões e atuar na conscientização de trabalhadores sobre riscos e medidas preventivas, utilizando sistemas informatizados conforme as diretrizes institucionais.
Para o exercício da função, é exigido que o candidato tenha 18 anos completos, diploma de graduação em engenharia ou arquitetura expedido por instituição oficial ou reconhecida, certificado de especialização em engenharia de segurança do trabalho em nível de pós-graduação e registro profissional ativo no respectivo conselho de classe do Estado de São Paulo.
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da Faepa, acessando a sessão “Processos Seletivos”, na sequência “Processos Seletivos por cidade”, acessar “Inscrições Abertas” e então selecionar o cargo de interesse para inscrição.
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