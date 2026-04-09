Um acidente envolvendo um caminhão carregado de iogurtes e uma carreta provocou interdição parcial na Rodovia Anhanguera (SP-330), na quarta-feira, 8, em Orlândia.
Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a colisão aconteceu no km 366, no sentido norte (interior). Com o impacto, parte da carga de iogurte se espalhou pela pista, exigindo a atuação de equipes de atendimento e limpeza.
O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Já o condutor da carreta não se feriu.
De acordo com a concessionária Entrevias, responsável pelo trecho, todas as faixas chegaram a ser interditadas por cerca de uma hora. Durante esse período, o tráfego foi desviado pelo acostamento.
Apesar da interdição temporária, não houve registro de congestionamento significativo no trecho. As causas do acidente serão investigadas.
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