Um acidente envolvendo um caminhão carregado de iogurtes e uma carreta provocou interdição parcial na Rodovia Anhanguera (SP-330), na quarta-feira, 8, em Orlândia.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a colisão aconteceu no km 366, no sentido norte (interior). Com o impacto, parte da carga de iogurte se espalhou pela pista, exigindo a atuação de equipes de atendimento e limpeza.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Já o condutor da carreta não se feriu.